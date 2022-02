Jurassic Park ... HVAD?

Seere af den amerikanske udgave af 'Lykkehjulet' fik aftenkaffen galt i halsen, da deltageren Tenaya i sidste uge havde muligheden for at vinde 10.000 dollars og stryge videre til bonusrunden.

Da o'et blinkede frem på tavlen havde hun '_URASSIC PARK _O_VIES' - inklusive alle vokaler - at arbejde med, hvilket da også fik Tenaya til gætte.

Men i stedet for det korrekte 'JURASSIC PARK MOVIES' gættede hun på 'JURASSIC PARK BODIES', hvilket oversættes til kroppe/lig.

Bommerten fik flere seere til tasterne på sociale medier, hvor de morede sig på den uheldige deltagers bekostning, skriver Decider.

Det korrekte svar var 'Jurassic Park Movies' - ikke bodies. Foto: Wheel of Fortune

Der findes i øvrigt tre 'Jurassic Park'-film, hvoraf de to første er instrueret af Steven Spielberg. Den første havde premiere i 1993 og vandt tre oscarstatuetter.

Yderligere findes der to 'Jurassic World'-film, og en fjerde har premiere senere i år. Filmens officielle Twitter-konto kunne da heller ikke dy sig for at deltage i løjerne.

Til Tenayas forsvar skal det siges, at der er flere lig i 'Jurassic Park'. Hun gik heller ikke helt tomhændet hjem, da hun trods alt slap af sted med 5500 dollars.