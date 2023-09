Jyllands-Posten i stor fyringsrunde

Det er en sort sort dag på Jyllands-Posten.

Avisen, der har hovedsæde i Aarhus, skal sige farvel til en lang række medarbejdere.

Ifølge Mediawatch vil spareplanen betyde, at 23-25 redaktionelle stillinger og 10-12 ikke-redaktionelle stillinger nedlægges.

Derudover skal sekretariatet overdrages til bureauet Wunderkind, der leverer layout og indholdsløsninger til flere medier - heriblandt Ekstra Bladet.

- Vi har været for langsomme til at udvikle vores digitale forretning og dermed fremtidssikre vores journalistik. Det er farligt. For virkeligheden venter ikke på os. Så nu tilpasser vi os den. Det er både en omstændighed og en sund logik, siger konstitueret chefredaktør på avisen, Marchen Neel Gjertsen i en pressemeddelelse.

Farvel i december

Den gigantiske fyringsrunde har været ventet, og allerede i december måtte Jyllands-Posten spænde livremmen ind, da der skulle findes mere end 20 millioner kroner i besparelser for at få budgetterne til at holde. Det betød 16 fratrædelser med opsigelse af 11 medarbejdere.

I august blev Jacob Nybroe fyret fra stillingen som ansvarshavende chefredaktør på Jyllands-Posten efter syv år på posten.

Marchen Neel Gjertsen blev i den forbindelse konstitueret ansvarshavende chefredaktør, mens jagten på en ny blev sat ind.

I 2020 åbnede Jyllands-Posten deres nye hovedsæde på Aarhus Havn. Henning Larsen Architects stod bag det nye mediehus til cirka 200 millioner kroner. Foto: Casper Dalhoff

Tiden er inde

Stig Kirk Ørskov, der er administrerende direktør i JP/Politikens Hus, udtalte dengang i en pressemeddelelse, at der er 'meget at takke Jacob Nybroe for', men at tiden nu var inde til et skifte på toppen.

'Vi står nu over for en ny strategiperiode, hvor der skal tages nye skridt i udviklingen af Jyllands-Posten, især på det digitale område. I den forbindelse har vi vurderet, at tiden er inde til et skifte på posten som ansvarshavende chefredaktør,' sagde han.

Marchen Neel Gjertsen og den øvrige JP-ledelses opgave har de seneste uger været at udarbejde en omstillingsplan, så Jyllands-Postens organisation kan indfri de strategiske mål om digital vækst, der skal opveje faldet i printforretningen.

- Vi har sagt ærligt til medarbejderne, at vi skal være færre mennesker på Jyllands-Posten, sagde Marchen Neel Gjertsen 16. august til Mediawatch.

Til Ekstra Bladets podcast ’Q&Co’ fortalte den konstituerede chefredaktør to dage senere, at avisens sport-, kultur- og indlandsredaktion skal nedlægges, mens politik, erhverv og det internationale stof samt en ny samfundsredaktion styrkes.

Jyllands-Posten har omkring 250 ansatte.