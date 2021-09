Kåret til verdens uhyggeligste film

Hvis du elsker gysere, bør du se filmen 'Host'.

Rob Savages film fik premiere sidste år og er netop blevet vurderet til at være den mest uhyggelige film nogensinde, skriver nme.com

Blandt 40 af de mest sete og anmelderroste gyserfilm var 'Host' den film, der skabte flest reaktioner hos en gruppe på 250 mennesker, der deltog i undersøgelsen.

Hele filmen foregår igennem et zoom-opkald, hvor seks venner og en clairvoyant ender med at få fremkaldt onde ånder, og kampen for overlevelse igennem natten bliver en lang.

Målte puls

For at undersøge hvilken film, testpersonerne syntes var mest uhyggelig, blev de udstyret med pulsmålere.

Den gennemsnitlige hvilepuls hos testpersonerne var 64 bpm, men da de så filmen 'Host', var gennemsnittet helt oppe på 88 bpm, hvilket var det højeste gennemsnit i blandt de 40 film.

Testgruppen målte også pulsen under såkaldte 'jump scares', og her var det højest målte 130 bpm under visningen af 'Host'.

Det var dog filmen 'Insidious', der fremprovokerede det højeste bpm under 'jump scares'. Her blev der målt 133 bpm.