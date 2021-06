Kaas og Mikkelsen med i 'Riget'

Nikolaj Lie Kaas og Lars Mikkelsen. To navne, der runger højt blandt danske skuespillere. Og det er også to navne, der vil være til at finde på Lars von Triers liste over skuespillere i den tredje og sidste sæson af den legendariske serie om Rigshospitalet i København. Nemlig 'Riget Exodus'.

Det oplyser Zentropa, Nent og DR i en pressemeddelelse.

Kaas og Mikkelsen skal blandt andet spille sammen med Bodil Jørgensen, Ghita Nørby, Nicolas Bro og Peter Mygind.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Billedgalleri

Fuld skærm

Lars Mikkelsen er 57 år og har været skuespiller siden 1991. Her ses han under optagelserne til 'RIGET EXODUS'. Foto: Henrik Ohsten Her spiller Lars Mikkelsen Stregobor i hitserien 'The Witcher'. Foto: Katalin Vermes Lars Mikkelsen ses her i rollen som den finansielle frihedskæmper Daniel Duval i C Mores thrillerserie 'Devils'. Foto: C More/Free

Mikkelsen som overlæge

Pontoppidan, en konfliktsky administrerende overlæge, bliver den karakter, Lars Mikkelsen skal spille.

Ud over at være kendt for en hulens masse dansk underholdning, herunder 'Badehotellet', '1864' og 'Herrens veje', er stjernen også kommet ud over stepperne i Hollywood.

Her kan han ses i blandt andet 'The Witcher', 'House of Cards' og 'Star Wars: Rebels'.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Billedgalleri

Fuld skærm

Nikolaj Lie Kaas er 48 år og har været skuespiller siden 1991. Han har fire Bodilpriser og fem Robertpriser. Foto: Henrik Ohsten Nikolaj Lie Kaas i HBO-serien Britannia. Foto: HBO Nordic Trine Dyrholm og Nikolaj Lie Kaas under optagelserne til filmen 'Du forsvinder'. Foto: Casper Holmenlund Christensen / Ritzau Scanpix

Kaas som reservelæge

Nikolaj Lie Kaas har fået rollen som den indebrændte reservelæge Filip Naver. Og faktisk er det ikke første gang, Lie Kaas har arbejder sammen med Trier.

Det gjorde de også tilbage i 1998. Det var i dogme-filmen 'Idioterne'.

Lie Kaas er en af Danmarks helt store stjerner i flimmerkassen. Han er kendt for både de fire Afdeling Q-film, 'Retfærdighedens Ryttere' og 'I Kina spiser de hunde.'

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lars von Triet instruerer igen Ghita Nørby i den tredje sæson af 'Riget'. Foto: Henrik Ohsten

Premiere i 2022

'Riget Exodus' optages frem til sommer i københavnsområdet. Serien får danmarkspremiere på Viaplay i løbet af 2022 og vil senere få tv-premiere på DR.

Og hvis man er ny i Lars von Triers serie om Rigshospitalet, så er der gode nyheder. Både 'Riget l' og 'Riget ll' bliver nemlig genskabt i høj kvalitet, hvis man ikke har fået set dem.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se to trailere til den tredje sæson af 'Riget' her.