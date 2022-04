Kæmpe ændring hos DR: Skrotter DR3

Der er store ændringer under opsejling på DR.

I en pressemeddelelse varsler public service-giganten, at man har valgt at nedlægge ungdoms-kanalen DR3, der de seneste år har leveret indhold til DRTV, og i stedet fokusere al indsatsen på formidling til unge på P3.

Ændringen sker ifølge pressemeddelelsen for at tilpasse sig et mediebillede, hvor unge i mindre grad skelner mellem tilbud på lyd og tv.

Derfor skal det nye P3 fremover både levere podcast, radio, indhold til sociale medier og tv.

Ifølge ledende redaktionschef i DR Ung, Malene Birkebæk, er ændringen dog noget, der kommer til at tage tid.

'Det er en kæmpe øvelse at samle to så store og succesfulde brands. Vi vælger at videreføre P3-navnet, som i forvejen er stærkt og favner bredt, men indholds- og genremæssigt kommer det med tiden til at få et nyt udtryk. Det her er kun startskuddet, og derfor vil det også tage et stykke tid, før den fulde karakter af det nye P3 afspejler sig i det indhold, der når ud til brugerne', siger Malene Birkebæk i pressemeddelelsen.

Indhold på tværs

Hvad ændringen præcist kommer til at betyde for det indhold, DR leverer til unge, er ikke tydeligt beskrevet i pressemeddelelsen. Det oplyses dog, at man fremover vil satse på, at programmer og temaer skal udkomme på tværs af DRTV, podcast, dr.dk, radio og sociale medier.

'Vi oplever en massiv konkurrence om de unges opmærksomhed, og de eksponeres for stakkevis af indhold fra udenlandske streamingtjenester. Derfor er ambitionen at skabe et entydigt dansk ungetilbud, der harmonerer med medievanerne i en digital tidsalder', siger Malene Birkebæk og fortsætter:

'Med de bedste greb fra DR3 og det eksisterende P3, tager indholdet udgangspunkt i hverdagen for en dansk ung og giver dermed et fælles referencepunkt, der tager de unges perspektiv og dagsordner seriøst.'

Allerede i efteråret, da DR præsenterede ny strategi, kunne de oplyse, at P3 skulle i gang med at levere tv-indhold. I dag er det dermed bekræftet, at det betyder et farvel til DR3.

DR3 blev lanceret som flowkanal i 2013, og i 2020 blev kanalen nedlagt som flowkanal og overgik til udelukkende at levere indhold til DRTV.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Skal DR sende en korrespondent til Moskva, ligesom de har en i Ukraine? Det spørger vi DR om i ugens udgave af 'Q&Co'. Lyt med herunder eller i din podcast-app