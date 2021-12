Kæmpe ændringer i 'X Factor'

Når 'X Factor' vender tilbage i starten af det kommende år, bliver det i et helt anderledes format

TV 2-programmet 'X Factor' bliver ikke helt, som vi kender det, når det vender tilbage i begyndelsen af det nye år.

Der bliver nemlig ændret på hele programmets struktur.

Hver dommer skal nemlig ikke længere have deres egen kategori, men i stedet skal de have én deltager hver fra de tre kategorier. Dermed får alle tre dommere altså en ung deltager, en gruppe og en deltager over 23.

Det oplyser TV 2 på et pressemøde torsdag.

Programmets auditions kommer til at foregå som vanligt, men efterfølgende skal de tre dommere mødes og blive enige om, hvilke deltagere de hver især får med videre.

Det har potentialet til at skabe grundlag for store diskussioner i programmet, da det er op til dommerne selv at blive enige, hvis der er en eller flere deltagere, som flere af dommerne er interesserede i.

Når dommerne har valgt deres potentielle deltagere, skal de nu ud i en '6 chair challenge' i stedet for den klassiske '5 chair challenge', og de skal nu sortere halvdelen af deres deltagere fra tre fredage i træk.

Til sidst har dommerne kun én deltager i hver kategori med videre til liveshows.