Kæmpe bombe: Første gang i 14 år

Anne-Sofie Krab har siden første dag på det luksuriøse 'Paradise Hotel' i Mexico stolet blindt på partneren Nikolaj Hvidman.

Derfor var det også en overraskelse for alle på hotellet, at det viste sig at være Anne K., som endte med at tage røven på sin partner.

Anne K. smed nemlig kuglen på 200.000 kroner til troskabstesten i 17. sæson af 'Paradise Hotel', som netop er slut. Det vil derfor også sige, at Nikolaj måtte gå tomhændet hjem.

- Det føltes rigtig godt. Karma is a bitch, griner den 19-årige 'Paradise'-vinder og henviser til sin partner, som havde kørt et dobbeltspil mellem to af hotellets piger. Derfor var Anne K. stålsat på at smide kuglen som den første kvinde siden sæson tre.

Foto: Nent group

Girlpower

- Det var jo rart at se, at han blev taget med bukserne nede, men selvfølgelig fik jeg også en fornemmelse af, at det var synd for ham, men så alligevel... girlpower, lyder det kækt fra den 19-årige vinder.

Man kan aldrig vide sig sikker på 'Paradise Hotel', og derfor havde værten Rikke Gøransson også et es i ærmet kort inden troskabstesten gik i gang.

Der kom nemlig et twist undervejs; Hvis en finalist smed kuglen før 250.000 kroner ville de resterende penge op til 500.000 kroner gå til et jurymedlem.

- Årh, jeg var så nervøs, men jeg havde faktisk sat mig for, at jeg ville smide kuglen ved 300.000, men så kom det her twist, og så blev jeg virkelig usikker på, hvad Nikolaj kunne finde på at gøre, for det var ikke noget, man havde snakket om, fordi det kom så uventet.

Det jurymedlem, der fik glæde af de resterende penge, blev Lea, der stod i finalen mod Anne K.

Foto: Nent Group

Pigen, der smed kuglen

På trods af den uventede drejning, så var det hele tiden planen, at Anne K. skulle smide kuglen, hvis hun nåede finalen.

-Inden jeg tog af sted, var jeg overbevist om, at hvis jeg skulle nå så langt, så skulle jeg være en pige, der smed kuglen.

Selvom hun var stålsat, så fik hun en smule kolde fødder undervejs.

- Altså jeg blev rigtig tæt med Nikolaj, og der var nogle gange, hvor jeg lige tænkte sådan 'hmm... skal vi gå hele vejen og dele pengene?', men så ændrede Nikolaj adfærd, efter han kom ind igen og så kunne godt jeg mærke, at det ikke var ægte, det vi havde. Så det var bare at 'keep going' og gå hele vejen, fortæller hun om de mange overvejelser, hun gjorde sig.

Hun var nemlig sikker på, at Nikolaj selv ville have forsøgt at tage alle pengene til sig selv.