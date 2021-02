Kæmpe bombe: Skifter til konkurrenten

I seks år har Philip May og kæresten Simone Hvenegaard tørnet ud for TV3, hvor særligt førstnævnte har ført an i kanalens realitysatsning.

Men nu er begge kapret af konkurrenten Discovery Networks, der torsdag klokken 10 blænder op for den spritnye reportagesatsning 'Philip May & Simone', hvor man får et hudløst ærligt indblik i familien, der i december blev udvidet med lille Vilmar.

- Vi følte, det var et godt tidspunkt i vores liv at dele ud af. Vi har så meget på hjerte, at det gav mening. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi er blevet spurgt før, men nu følte vi, at tiden var moden, siger Philip May til Ekstra Bladet og fremhæver, hvad seerne blandt andet kan se frem til.

- Vi er i en vigtig periode af vores liv, hvor vi har fået hus, Vilmar er kommet til verden - det handler om at komme ind i de voksnes rækker og stable en familie på benene.

Artiklen fortsætter under videoen...

Med til fødslen

Det var vigtigt for Philip May, at programmet blev så ærligt som muligt, som det også var tilfældet, da han i samarbejde med Danmarks Radio lavede podcasten 'Krigens Reality'. Det betyder, ifølge May, at seerne kommer helt tæt på familien i hjemmet i Slagelse, ligesom seerne får et kig med fra fødestuen, da Vilmar kom til verden.

Deler stor nyhed: - Jeg græd af glæde

Han mener dog umiddelbart ikke, at 'Philip May & Simone' kan sammenlignes med de andre reportageprogrammer hos Discovery, der tæller 'Remee & Mathilde', 'Bendtner & Philine' og 'The Olsens'.

- Vi er jo slet ikke oppe i det eksklusive niveau, de befinder sig i. Vi er meget lige til og en helt normal familie uden glimmer og glamour. Altså, vi kører i en gul Kia Picanto og arbejder otte timer om dagen. Det er også sådan, vi ser vores fremtid, siger Philip May.

Smart trick: Sådan narrer de dig

Frygter hate

Selvom man som realitydeltager lynhurtigt udvikler hård hud over det meste af kroppen, så erkender Philip May, at det også er med en vis portion frygt, at premieren nærmer sig.

- Vi viser jo også de sårbare sider. Det er hårdt at sætte et barn i verden, og der er tidspunkter, hvor man føler sig som en dårlig forælder, ligesom vi taler om min PTSD. Vi lukker folk helt ind, selvom det er hårdt og ikke altid sjovt, siger han og fortsætter:

- Det er angstprovokerende at lukke folk helt ind, og jeg er spændt på, hvordan folk reagerer, når de ser det. Jeg har ikke det skjold, jeg normalt har. Det foregår hjemme hos os, og vi lever i en tid, hvor folk kan være rigtig onde på nettet, så jeg frygter 'mommy/daddy-shaming'. Vi er nye som forældre, så det er noget, jeg desværre forbereder mig på. Det føles mere sårbart, når det er hele familien, folk lukkes ind hos, siger han.

'Philip May & Simone' har premiere i dag klokken 10 på streamingtjenesten discovery+.