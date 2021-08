Kæmpe bommert: Afslører ALT før tid

Der er ifølge TV3 sket en 'menneskelig fejl'.

Et stort billede af alle de nye deltagere og premieredatoen for den nye sæson af 'Paradise Hotel' blev nemlig kortvarigt offentliggjort på Viaplay.

Gik man som seer ind for at se den seneste sæson på Viaplay, stod der for oven, at en ny sæson har premiere 21. september, og top-billedet på siden var blevet ændret til et med de nye værter og alle de nye deltagere.

Men TV3 bekræfter over for Ekstra Bladet, at det slet ikke var meningen, at det skulle ud endnu. Efter Ekstra Bladets henvendelse har de dog fået travlt, og derfor har begge værter nu selv afsløret premieredatoen på deres Instagram-profiler.

De nye deltagere er ikke umiddelbart kendte. Ekstra Bladet har set billederne og kan i hvert fald ikke genkende nogen af dem, så noget tyder på, at der kommer et helt nyt reality-kuld ud af programmet.

To sæsoner

Den nye sæson får altså premiere 21. september, og det er noget atypisk, at 'Paradise Hotel' har premiere her.

Der er nemlig blevet filmet to sæsoner i begyndelsen af året, så der ikke blot kommer en enkelt sæson i foråret, men altså også den nye sæson i september.

Det er den 18. sæson af programmet, som har kørt siden 2005.

Langt de fleste år har Rikke Gøransson været vært på programmet, og hun blev næsten synonym med Paradise. Men i den kommende sæson er det altså ikke længere hende, der har tjansen.

Rikke Gøranssons sko har tilsyneladende været så svære at fylde ud, at der skal to til at klare jobbet. Derfor bliver det realitystjerne og tv-vært Olivia Salo, der sammen med youtuberen Emil Olsen skal styre løjerne.