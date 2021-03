Kæmpe bommert: Afsløret ved en fejl

Snart vender TV3 tilbage med en ny sæson 'Paradise Hotel', og det bliver med flere gengangere, som Ekstra Bladet tidligere har kunnet fortælle.

Det tidligere kærestepar Mathias Hjort og Trine Skjollander tager en tur mere i Mexico, men de bliver ikke de eneste gamle deltagere, da også Anne Plejdrup - som beskrevet både her og i andre medier - ligeledes vender tilbage. De får selskab af sangeren Bro's lillebror, Nicklas.

Det hele er blevet afsløret i 'Paradise Hotel's egen app, hvor samtlige deltagere pludselig var at finde.

Ups. Pludselig dukkede Trine, Mathias og resten af castet op i app'en.

Kort efter Ekstra Bladet havde taget screenshots fra app'en og ved egne øjne set castet, blev det fjernet igen.

TV3 bekræfter nu over for Ekstra Bladet, at offentliggørelsen af castet var en fejl.

Det er endnu ikke offentliggjort, hvornår den nye sæson får premiere, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger skal man ikke vente længe endnu.

Også Anne Plejdrup vender tilbage, ligesom der var en fyr, der havde imponerende fællestræk med hendes nye kæreste i castet. Om det er den samme vides dog ikke. Foto: Mogens Flindt

Efter afslutningen på den sæson, der altså snart vises på tv, gik man med det samme i gang med at filme endnu en sæson. Her er det Instagrammer Olivia Salo og YouTuber Emil Olsen, der tager over som vært for programmet i stedet for Rikke Gøransson.

Det blev ikke til en sejr, da Mathias Hjort deltog sidste gang. Han blev udspillet af den senere vinder Lenny Pihl. Foto: Janus Nielsen

Optagelserne til den sæson er netop afsluttet.