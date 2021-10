Kæmpe brøler i 'Robinson'

For de fleste, der følger med i årets 'Robinson Ekspeditionen', står det nok efterhånden klart, at der er en stærk alliance blandt personerne på det oprindelige Hold Syd.

Men i aftenens afsnit af det populære TV3-program får deltageren Ninos Oraha slået det fast med syvtommersøm. Også over for Hold Nord, der måske nok havde lugtet lunten, men altså ikke officielt var indviet i planen.

Han taler over sig, da Hold Syd før kappestriden finder ud af, at Anders, der tidligere var på Hold Syd, er blevet sendt hjem.

- Det er jo det, vi har aftalt fra start af. Aftalte vi ikke på Hold Syd, at vi skulle smide alle fra Hold Nord ud? lyder det fra en overrasket Ninos i programmet.

Ikke planen

Og det til stor ærgrelse for hans holdkammerater.

- Da Ninos får sagt det der med, at det ikke giver nogen mening, for det er jo Hold Syd mod Hold Nord, der tænkte jeg bare: 'For helvede. Din spade'. Men man kan sige, de vidste det jo godt et eller andet sted, siger Katrine til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det var ikke helt planen, men så blev det sagt, og så lå der ikke længere noget mellem linjerne.

Hold syd har en gammel alliance, som Ninos får afsløret til kappestriden. Foto: Nent Group Danmark

Hun forklarer, at hun selv på det tidspunkt havde et ben i hver lejr, og at hun derfor ikke var så overrasket over, at Anders var røget ud, som hun giver udtryk for i programmet.

- Oprindeligt spillede jeg sammen med Peter, Amanda Sascha, Oliver, Ralf og Jesper, og vi havde en aftale om, at Anders skulle ud på et tidspunkt. Derfor sætter jeg også holdene, som jeg gør, siger hun og fortsætter:

- Men da vi stod der, var der ingen grund til at fortælle hverken Frederik og Johannes eller Ninos, at jeg rent faktisk ikke spillede sammen med Anders. Det var der jo ikke nogen, der skulle vide. Så derfor lyder jeg også, som om jeg er overrasket. Men det var jeg ikke. Jeg vidste udmærket godt, at han skulle ud.

Hvordan det videre går i 'Robinson Ekspeditionen', kan du følge mandag klokken 20 på TV3 og på Viaplay.

Flere tidligere deltagere har måttet betale en høj pris for tv-eventyret og berømmelsen, der har givet dem men for livet.

