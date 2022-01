Kæmpe budkrig på DR: - Det sortnede for øjnene

Procenter, værdiansættelser og millioner røg frem og tilbage, da de to herrer Lasse Hald og Daniel Urbaniak stod foran de fem glubske løver på DR.

Der var ingen ende på, hvad alle investorerne i 'Løvens Hule' ville tilbyde mændene, der står bag firmaet Urban Hald.

Firmaet, der sælger byggematerialer over nettet, endte til sidst i hænderne på Jacob Risgaard, der løb med 20 procent, og Christian Arnstedt, der fik ti procent.

De to løver måtte tilsammen slippe 2,4 millioner kroner for de 30 procent, men det gjorde de glædeligt.

Investeringen skal bruges til at øge væksten i firmaet og åbne flere showrooms i landet. Allerede nu er der åbnet et i Dragør, hvor man kan scanne en QR-kode for at komme ind.

Og de nye muligheder gjorde det bestemt til en positiv oplevelse at medvirke i DR-programmet.

Bløde knæ og høj puls

Det fortæller Daniel Urbaniak til Ekstra Bladet.

- Vi var meget overraskede over udfaldet. Vi gik derind og håbede på, at der ville være en lille interesse, men det viste sig jo, at der var den vildeste interesse, og det var faktisk svært at holde styr på alle procenterne, fortæller han med et grin.

Men selvom resultatet var fantastisk, var det da også voldsomt at stå foran de dygtige erhvervsfolk.

- Det er ikke noget, man kan træne sig til. Når man står foran dem, så sortner det lidt for øjnene, og knæene bliver lidt bløde. Vi var inde i halvanden time, og pulsen kører, og man er hele tiden på.

De to partnere gik ind med en forventning om at sælge ti procent for 650.000 kroner, men kom som bekendt ud med meget mere.

- Vi fik jo mere, end vi bad om, men vi havde besluttet hjemmefra, at vi ikke ville sælge det hele. Jesper Buch prøvede, at få mere ud af os, men den gik jo altså ikke, fortæller Daniel med henvisning til, at Jesper Buch forsøgte både at købe hele firmaet, men også ville have 49 procent af firmaet.

De fire har nu fået et godt samarbejde, hvor aftalerne overholdes, og planerne er lagt for fremtiden. Foto: Per Arnesen/DR

Fortryder intet

Løverne ville alle gerne være med i projektet, men til sidst valgte Urban Hald at gå med Risgaard og Arnstedt.

- Vi har bestemt ikke fortrudt vores valg. De kommer med forskellige kompetencer til virksomheden, og det er vi meget glade for.

I det daglige er det mest Jacob Risgaard, de to har kontakt til.

- Vi bor jo tæt på hinanden, og det er lidt nemmere med kontakt. Men vi har også løbende kontakt med Christian, og han gør bestemt også, hvad han skal.

Stifterne af firmaet fortæller i programmet, at de håber på en omsætning på 14 millioner i det kommende regnskab.

- Det virker stadig realistisk.

Hvordan de helt konkret vil gøre, ønsker de dog ikke at sætte ord på endnu.

- Vi har meget i støbeskeen, og vi kommer til at gribe nogle af tingene anderledes an.

