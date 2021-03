Kæmpe chok: Blachman smider sin egen gruppe ud

Efter anden omgang i farezonen sluttede 'X Factor'-drømmen for Neva & Ida.

Det tredje liveshow i det populære underholdningsprogram blev deres sidste, og ligesom sidste fredag så det ud til at være Oh Land, der sad med den endelige beslutning.

Inden da smed Blachman dog en bombe.

- I har måske været mit mindst skarpe bud på noget, man kan se for sig ud af de tre ting, der er blevet lavet, lød det fra Blachman om Neva & Ida.

- Jeg gør det med så meget kærlighed, men jeg peger på Vilson og sender jer hjem.

Kan ikke klare mere

Neva & Ida tager det med forholdsvis oprejst pande.

- Jeg vil gerne sige, at jeg synes, det er helt fair. Det er ikke fair, at Nanna (Oh Land, red.) skal stå med den. Hun har fået virkelig meget hate, lød det fra Neva, der næsten ikke kunne holde tårerne tilbage.

- Jeg vil sige tak for oplevelsen. Men til tider er man bare ikke lavet til det her program. Det er vi bare ikke. Jeg kan ikke klare mere. Ikke mere hate på nettet, lød det fra Ida, der altså også er en af dem, der har oplevet meget hate på nettet.

Ida og Neva efter deres første optræden i fredagens liveshow. Foto: Jesper Sunesen / Ritzau Scanpix

Allerede inden deres optræden, lød der tvivl fra Blachman.

- Gud findes derude et sted. Men noget tyder på, at han ikke er dansk. Det er svært at være i farezonen, når man har været der én gang. Som den, der påtager sig voksenrollen, er det vigtigt, at de går ind og laver et peak, lød det fra Blachman inden Neva & Idas såkaldte 'save me song'.

I farezonen stod også Vilson Ferati, sådan som bookmakerne havde forudset det forud for showet.

Han klarede sig dog videre til næste fredag på Blachmans nåde.