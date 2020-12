Kæmpe chok: Favoritter ude af 'Vild med dans'

Nu gik den ikke længere for favoritterne Emili Sindlev og Mads Vad, som efter lørdagens semifinale er ude af 'Vild med dans'.

Uden omdans måtte de på baggrund af seernes stemmer og dommernes karakterer forlade konkurrencen blot et mulehår fra finalen.

- Det har været det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Jeg er rigtig ked af, at det stopper nu, det må jeg indrømme, siger en tydeligt rørt Emili Sindlev fra scenen.

Her sendte hun samtidig en tak til sin partner, Mads Vad.

- Det har været fantastisk. Tak for den vilde oplevelse. Tak til Mads for at være verdens bedste dansemand, lyder det fra Emili, mens Mads Vad sender kærlige hilsner til de tre finalister.

Finalisterne er nu Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen, Albert Rosin Harson og Jenna Bagge samt Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst og især Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen imponerede som vanligt dommerne og scorede høje karakterer.

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Semifinalen blev heller ikke det sædvanlige festlige antræk, for grundet coronarestriktionerne måtte danserne optræde for et fuldstændig tomt studie.

Alligevel har det været en fornøjelse at være med så langt, lyder det fra Emili på scenen.

- Det har været en fornøjelse, og det har været den vildeste oplevelse at blive sat sammen med et menneske, som man slet ikke kender og blive så tætte, siger Emili Sindlev.

Finalen i 'Vild med dans' sendes på TV2 og TV2 Play lørdag aften.