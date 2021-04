Kæmpe chok: Lucca ude af 'X Factor'

Lige ved og næsten.

Semifinalen blev sidste stop for Lucca i årets 'X Factor'.

Det 15-årige talent var ellers spået som den helt store favorit til at vinde 'X Factor' af bookmakerne.

Men seerne ville det anderledes, og det var derfor også en noget rørt Lucca, der modtog den triste besked om, at hun røg ud af 'X Factor' lige inden finalen.

- Jeg vil bare sige tak til dig (Oh Land, red.). Til mine venner og min familie. Jeg er så glad for at have fået denne her oplevelse, lyder det fra Lucca, der er rørt til tårer, fra scenen.

Da tårerne presser sig på, tager hendes mentor, Oh Land, ordet.

- Lucca har dagligt sagt, at hun er lykkeligere end nogensinde. Du har elsket det her så meget. Du skal være så stolt af dig selv over, at du står her i semifinalen. Du var stjernegod. Du er en stjerne, lyder det fra Oh Land henvendt til Lucca.

Første gang nogensinde

Inden da havde seerne ligeledes taget afsked med Dan Laursen, der blev den første til at forlade fredagens semifinale.

Dermed måtte den nye dommer i klassen, dj Martin Jensen, sande, at han ikke har en deltager med i den store 'X Factor'-finale.

For første gang nogensinde i dansk 'X Factor'-historie skulle ikke bare én, men to 'X Factor'-deltagere forlade underholdningsprogrammet inden semifinalen.

Det skyldtes, at der grundet corona ikke blev stemt nogle ud i det allerførste liveshow som vanligt. Derfor var der hele fem deltagere med i årets semifinale.

Dan Laursen er ude af 'X Factor'. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Under fredagens semifinale var det udelukkende seerne, der bestemte, hvem der var købt, og hvem der var solgt, og her endte Dan Laursen og Lucca altså med at trække det korteste strå.

Dermed kommer finalen til at stå imellem Oh Lands to solister Solveig og Nikoline Steen Kristensen og Blachmans gruppe Simon & Marcus.

Det til trods for, at bookmakerne havde spået, at det var Simon & Marcus, der måtte forlade konkurrencen efter fredagens semfinale.