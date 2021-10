Kæmpe chok: Tog uventet drejning

SPOILER-ALARM: Deltagerne blev noget overraskede over aftenens parceremoni

Der var i den grad skruet op for dramaet i onsdagens afsnit af 'Paradise Hotel'.

Til aftenens parceremoni fik David intet mindre end tre piger bag sig, mens den nye dreng Anton sad alene tilbage. Og det sendte chokbølger gennem hotellet.

Det er nemlig kun sket et fåtal af gange i 'Paradise Hotel'-historie.

De andre deltagere var tydeligt chokerede over aftenens parceremoni. Foto: NENT Gorup Danmark

Sofia havde i løbet af dagen forsøgt at overtale David til at smide en bombe og danne par med hende i stedet for Sille. Den plan holdt dog ikke, og hun blev i stedet rådet til at stille sig bag Anton.

Men det råd trodsede hun, og David endte derfor med at skulle vælge mellem hele tre piger.

- Altså hvad fanden laver hun? Jeg har forklaret Sofia, hvad der skal ske, lyder det fra en forvirret David.

Men det var altså hos David, Sofia helst ville stå, og derfor blev det sådan, forklarer hun.

David skulle vælge mellem Yasmin, Sille og Sofia til parceremoni. Foto: NENT Gorup Danmark

Vidste det slet ikke

Til Ekstra Bladet fortæller David, at han slet ikke havde set det komme.

- Jeg var godt klar over, at Yasmin og Sille ville stille sig bag mig. Men at Sofia også ville stille sig bag mig, det kom virkelig bag på mig.

Men ikke overraskende valgte David at beholde Sille som sin partner. Hun nåede dog at blive meget nervøs undervejs, da David havde valgt ikke at indvie sin partner i snakken, der havde forløbet hen ad dagen. Og det faldt ikke ligefrem i god jord hos Sille.

- Jeg synes, du er en fucking nar. Du kunne sgu lige have briefet mig kort, lyder det fra en oprevet Sille.

Men til Ekstra Bladet forklarer David, at han havde ikke lyst til at gøre sin partner unødvendigt nervøs.

- Det var egentlig bare for, at hun ikke skulle blive nervøs. Det hele skete lge op til, så vi kunne nå at snakke det hele i gennem.

--------- SPLIT ELEMENT ---------