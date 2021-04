Kæmpe dansk hæder: 'Druk' vinder BAFTA

Den britiske udgave af Oscar-uddelingen, BAFTA, finder sted søndag aften.

Her havde Thomas Vinterbergs film 'Druk' mulighed for at få en god optakt til Oscar-uddelingen senere på måneden.

Den danske film var nomineret i hele fire kategorier og skulle kæmpe med om priserne for bedste udenlandske film, instruktør, manuskript og mandlige hovedrolle.

Det endte som en succes for filmen om de fire gymnasielærere, der beslutter sig for at teste teorien om, at mennesker fødes med en halv promille for lidt.

Filmen er netop blevet kåret som bedste udenlandske film. Det er første gang i 32 år, at en dansk film løber med den hæder.

Se traileren til 'Druk'

Prisen vakte naturligvis stor glæde hos Thomas Vinterberg, der kort efter var dukkede op på skærmen.

- Jeg havde en lille mistanke om, at I briter ville kunne lide en film omkring druk, jokede danskeren via Zoom og modtog stor latter.

Han fortsatte lidt mere seriøst og slog fast, at han var meget beæret over at vinde prisen og takkede blandt andet sin kone, der stod i baggrunden, sine børn og resten af folkene i og bag filmen, som har gjort filmen til noget, han elsker højt.

Samtidig sendte han en stor tak til sin datter, Ida, der i 2019 omkom i en tragisk trafikulykke.

- Til sidst, og mest vigtigt, vil jeg gerne takke min datter, Ida, som ikke længere er her. Hun var mere entusiastisk omkring dette projekt, end nogen andre nogensinde har været. Det fik hende til at savne hjembyen København ... og nu savner vi hende. Vi har lavet denne film til hende, så den ære, I har givet os, betyder mere, end I nogensinde kan forestille jer, sluttede Thomas Vinterberg.

Mere dansk succes - og skuffelse

Også den danske klipper Mikkel E.G. Nielsen har grund til at juble.

Kort ført 'Druk'-succesen kunne han nemlig glæde sig over prisen for bedste filmklipning for sit arbejde på filmen 'Sound of Metal' - et arbejde, der også har sikret ham en Oscar-nominering i år.

'Druk' kunne ikke glæde sig over en pris for bedste manuskript. Den hæder løb filmen 'Promising Young Woman' med. Heller ikke instruktør-prisen endte på danske hænder. Chloé Zhao snuppede den pris for 'Nomadland'.

Danmark blev også forbigået for bedste mandlige hovedrolle. Her var Mads Mikkelsen nomineret for sin rolle i 'Druk', men han måtte se sig slået af filmlegenden Anthony Hopkins, der vandt for sin rolle i 'The Father'. Det var fjerde BAFTA-triumf for den rutinerede skuespiller.

Danmark har chance for mere film-hæder, når Oscar-uddelingen finder sted 26- april.

Tidligere i år kunne holdet bag 'Druk' fejre Oscar-nomineringerne

Dansk ekspert vurderer de fire danske Oscar-håbs vinderchancer (+)