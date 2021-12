Kæmpe DR-bommert: Vi beklager

I det nyeste afsnit af 'Øen', der bliver tilgængeligt torsdag 2. december, kan man se, hvordan deltagerne med en fiskekrog fanger en haj, som de efterfølgende tilbereder og spiser.

Det beklager DR's underholdningsredaktør, Jan Lagermand Lundme, nu.

Ifølge Lundme har det nemlig vist sig, at der var tale om en haj af den truede art Pacific Nurse Shark.

Jan Lagermand Lundme beklager nu, at man i programmet spiste en haj. Foto: Anthon Unger

Pacific Nurse Shark blev tilføjet på IUCN’s såkaldte 'red-list' over fredede dyr 25. marts 2021, men det faktum var produktionen ikke opmærksom på, lyder det fra DR's underholdningsredaktør.

'Det sker, umiddelbart før optagelserne af ’Øen – en ny begyndelse’ sæson II påbegyndes, og produktionen er derfor ikke opmærksom på dette forhold', lyder det i en pressemeddelelse fra Jan Lagermand Lundme.

'DR beklager, at produktionens lokale samarbejdspartner og eksperter på feltet ikke har været opmærksomme på denne tilføjelse og derfor ikke har haft mulighed for at fortælle deltagerne om hajen i forbindelse med den i øvrigt grundige gennemgang af øens flora og fauna - herunder også hvilke arter, der er truede og derfor ikke må fanges', lyder det videre.

Her lyder det videre, at DR beklager forløbet og fremadrettet vil have et skærpet fokus på det i forbindelse med eventuelle kommende sæsoner af programmet.