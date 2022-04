Kæmpe DR-brøler: Mette F. i frossen flæskesteg

Danskere, der i morges trykkede sig ind på DRs tekst-tv, kunne meget let have fået morgenkaffen galt i halsen.

Her kunne man nemlig læse, at statsminister Mette Frederiksen under sit overraskende besøg i Ukraine var 'iklædt sort tøj og frossen flæskesteg'.

Kvikke tekst-tv-læsere tog et billede af siden med volapyk-historien, der halvt handlede om statminister-besøget i det krigshærgede land og halvt om en anden af morgenens store nyheder - nemlig at der ved en kontrolskanning var fundet hele 426 gram hash i netop en frossen flæskesteg.

Billedet af den bizarre historie har torsdag aften kørt rundt på de sociale medier til stor morskab for mange. Men flere har også været i tvivl om, hvorvidt fotoet af tekst-tv-siden nu også er ægte.

Sådan flettede systemet fejlagtigt de to historier sammen.

Men den er god nok. Det er en ægte DR-brøler, lyder det torsdag aften fra DR.

Årsagen er en teknisk fejl, der opstod først på dagen. Det fortæller Anders Emil Møller fra DR Nyheder til Ekstra Bladet.

- Vi har haft tekniske problemer med tekst-tv i dag. Fejlen betyder, at flere uafhængige telegrammer bliver flettet sammen på samme side og i ét tilfælde involverede det historien om statsministerens besøg i Ukraine og en nyhed om en smuglersag med hash gemt i en flæskesteg, siger han.

Han erkender, at i tilfældet fra side 121, hvor statsministeren bliver iklædt en frossen flæskesteg, er grænsende til det sjove.

- I dette tilfælde var overgangen fra den ene til den anden historie så elegant, at det nærmer sig bevidst satire i sit udtryk. Det var det ikke. Det var en fejl i det system, der afspiller tekst-tv, siger han og beklager samtidig fejlen.

- Vi beklager meget over for både statsminister, flæskesteg og berørte brugere, siger Anders Emil Møller.