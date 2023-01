Kæmpe DR-nedtur: Massiv seerflugt fra satsning

DR startede året ud med at vise seerne den nye store søndagssatsning i form af 'Matadorerne'.

654.000 fulgte med på årets første dag, da dramadokumentarens første af fire afsnit blev sendt, men langtfra lige så mange fulgte med søndag 8. januar, da andet afsnit løb over skærmen.

Det viser nye seertal tal fra Nielsen, der hver uge udsender en liste med de 20 mest sete tv-programmer på dansk tv. Og her var afsnit to slet ikke at finde.

Nederst på toplisten finder man TV 2-programmet 'Ingemann - Hitler, Stalin og Churchill' med 372.000 seere, hvilket altså vil sige, at 'Matadorerne' havde endnu færre seere.

Det er ikke til at sige, hvor mange - eller få - der reelt fulgte med på flow-tv søndag aften, men det var altså som minimum 282.000 færre end første afsnit af serien, der skildrer magtspillet mellem bankkongerne Isak Glückstadt og C.F. Tietgen i slutningen af 1800-tallet.

Lise Nørgaard dominerer

Mens 'Matadorerne' ikke så ud til at fange seernes interesse søndag aften, var det straks anderledes med det sidste interview med 'Matador'-skaberen Lise Nørgaard.

I en alder af 105 år gik hun bort sent søndag aften 1. januar, og 858.000 tændte for TV 2 eller TV 2 News søndag aften for at se hendes snak med Mikael Bertelsen i 'Det sidste ord'.

Det var nok til at give Lise Nørgaard førstepladsen på ugens mest sete tv-programmer, og faktisk var toplisten domineret af hende.

Ud over 'Det sidste ord' ligger også 'Til minde om Lise Nørgaard - live fra Korsbæk', 'Lise Nørgaard: Ikke kun en pige', 'Længe leve Lise' og 'Sikke et liv - tak, Lise Nørgaard' blandt de 20 mest sete programmer i uge 1 ifølge Nielsen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra DR og TV 2, men det har i skrivende stund ikke været muligt.