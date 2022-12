Kæmpe drama: Smidt ud af vagterne

Når man samler 95 af de vildeste realitydeltagere i samme rum med litervis af gratis snaps og vodka, så kan man ikke forvente andet end drama, tårer og slåskampe.

Gårsdagens julefrokost på Mozy Hotel i København var bestemt ikke en undtagelse. Humøret var i top, og der blev delt kys og kram ud på tværs af alle i løbet af hele aftenen.

Men i takt med, at klokken blev mere og mere, og deltagerne fik flere procenter indenbords, begyndte stemningen også at ændre sig en smule. Lige da festen var ved at slutte, kom to deltagere fra 'Paradise Hotel' nemlig op at toppes.

Lenny Pihl og Patrick Holsoe, der ellers til dagligt er gode venner, skændtes på dramatisk vis, så juletræet var ved at vælte, og det førte til, at sidstnævnte blev smidt ud af vagterne.

Der blev knappet øl op og skjorter ned, da Patrick Holsoe tog til Reality Awards Julefrokost. Foto: Per Lange

Ved ikke, hvad der skete

Men dagen derpå er det småt med informationer om, hvad der egentlig førte til den voldsomme udsmidning.

End ikke hovedpersonen, der blev smidt ud fra festen, kan forklare, hvordan eller hvorfor han endte på gaden, hvor han råbte 'ludervagter' tilbage mod festen.

- Jeg ved faktisk ikke, hvad der skete. Jeg havde bare sagt 'skal vi så tage den her?'. Lenny troede, at jeg mente det seriøst, men Lenny kender mig, selvfølgelig ville jeg ikke slås udenfor, siger Patrick Holsoe til Ekstra Bladet.

Han er dog i dag taknemmelig for, at vagterne tog ham under armen og sendte ham hjemad.

- Helt ærligt, ved jeg ikke, hvad der skete. Tak til vagterne, fordi de tog mig ud, så kom jeg heller ikke så sent hjem, siger Patrick Holsoe til Ekstra Bladet og fortæller, at han har forsøgt at kontakte Lenny Pihl flere gange i dag, men at han ikke har svaret ham.

Ekstra Bladet har forsøgt at kontakte Lenny Pihl, der dog ikke er vendt tilbage på vores henvendelser.

