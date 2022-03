Kæmpe flop: Nu er han ude igen

Carl var netop vendt tilbage i programmet 'Alene i Vildmarken' for at vinde konkurrencen. Nu er han ude igen efter to dage

- Jeg skal tilbage til vildmarken - og denne her gang er jeg kommet for at vinde.

Sådan lød det fra den 62-årige naturentusiast Carl Jørgensen, da han i torsdagens premiere på sæson 6 af 'Alene i vildmarken' vendte tilbage til Norges barske natur for at vinde konkurrencen.

Sidste år, da han deltog i programmet med sin søn Mark, måtte han forlade vildmarken efter bare fem dage, fordi Mark ved et uheld fik skåret sig i fingeren med en økse.

Men fem dage skulle alligevel vise sig at forblive rekorden for Carl, om han ville det eller ej. For selvom ambitionerne var høje i denne omgang, måtte den garvede skoventreprenør desværre for anden gang forlade programmet - denne gang efter bare to dage.

- Det er som om, mine lunger ikke vil

Man kan dårligt bebrejde den stædige deltager, der allerede efter første nat i det vilde hoster, pruster og hiver efter vejret på en måde, der får seerne hjemme i stuerne til at tage sig til brystet.

Carl havde presset sig selv for hårdt på førstedagen, og det kunne især mærkes på lungerne, som var ømme af let hoste, allerede inden deltageren tog rejsetasken på ryggen og travede ud i vildnisset.

- Det var bare en hård tur i går. Lidt for hård for mig. Det er, som om mine lunger ikke vil. Og så er vi oppe i den høje luft her - det er ikke som at trave rundt i det flade omkring Ribe, siger Carl i programmet, da han vågner efter første nat.

Deltageren synes egentlig ikke at tage tilstanden alt for alvorligt, men må alligevel lægge sig tilbage i soveposen senere på dagen.

- Jeg har ondt i lungerne, og det svider i halsen. Så efter morgenrutinerne, kravlede jeg ned i soveposen igen. Jeg skulle bare lige lægge mig en time. Og så var jeg helt væk, fortæller han.

Eftersom Carls GPS ikke havde været i bevægelse i længere tid, blev der sendt paramedicinere ud til ham. Og der var ingen tvivl. Han skulle med dem tilbage, så han kunne blive undersøgt og behandlet.

Drønærgerligt

Selvom Carl ikke er i tvivl, om at det var den rigtige beslutning for ham at slutte det vilde eventyr og tage med paramedicinerne med hjem, er han selvfølgelig ærgerlig over endnu en gang at måtte tage tidligt hjem.

- Jeg var virkelig opsat på at skulle nå ned til mit habitat. Få lavet mit shelter, fanget mine fisk og tændt mit bål. Og så være rigtig glad og alene med mig selv. Så det er en rigtig stor skuffelse for mig at måtte tage hjem så tidligt igen i år, fortæller en slukøret Carl i programmet.

Udover at han havde set frem til at nyde sit eget selskab og stilheden - for ikke at sige håbet på sejren - havde deltageren også glædet sig til at opleve naturskønheden på sin rute.

- Jeg kunne se på kortet, at mit habitat så rigtig lækkert ud med en dejlig stor vig, så det havde jeg set frem til, siger han, inden man ser Carl Jørgensen forlade 'Alene i Vildmarken' for sidste gang.

Måske.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Carl Jørgensen om deltagelsen i programmet, men det har han ikke ønsket.

'Alene i vildmarken' kan ses på DR1 torsdag 20.00 og på DR TV.