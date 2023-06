Kæmpe flop

En gigantisk menneskeslange med håbefulde talenter, der vil afprøve deres stemme på tv, plejer at være indledningen på 'X Factor', når værten byder velkommen til en ny sæson af det populære program.

Hvem den vært bliver, når det gør løs i talentkonkurrencen fremover, er endnu uvist, efter Sofie Linde har valgt at stoppe på programmet.

Der bliver ikke flere 'X-Factor' afsnit i denne omgang med Sofie Linde som vært, og det har hun det helt vildt blandet med lige efter sin sidste tur i manegen

Uvist tyder det også på at blive, om der vil være modige talenter nok til overhovedet at lave et program.

Da der tirsdag var casting i Nyborg i forbindelse med 2024-udgaven af 'X Factor', mødte stort set ingen op for at afprøve deres talent. Det skriver Fyens Stiftstidende.

Castingen er det første nåleøje, de kommende deltagerne skal igennem, inden de skal synge foran dommertrioen, der enten kan sende dem hjem eller videre i konkurrencen.

Pop up-castingen i Nyborg varede fra 13-18, og ifølge avisen mødte der den første time kun ét potentielt sangtalent op.

Sådan har det tidligere set ud, når talenterne har forsøgt at komme igennem nåleøjet til 'X Factor'. Foto: Jan Dagø

Caster Emma Fehmerling mente, at folk nok ville troppe op i etaper.

- Det bliver så spændende, sagde hun til Fyens Stiftstidende og fastslog, at det er forskelligt, hvor mange der dukker op til de forskellige pop up-castings.

Mange kom der dog ikke på caféen i Nyborg, der lå næsten øde hen tirsdag eftermiddag.

Farvel til Kwamie Liv

Ud over Sofie Lindes exit har dommer Kwamie Liv meddelt, at hun også er færdig på 'X Factor'. Det gjorde hun i maj på Instagram.

'At få lov til at opleve mennesker mødes på tværs af skæbner gennem musikken og sætte så meget på spil for åben skærm, i medgang og modgang, har været en helt unik og opslugende oplevelse. Det står tilbage som et af mine stærkeste indtryk, hvor meget vi kan opnå, når vi tror på og støtter hinanden', indleder hun opslaget.

Kwamie Liv har meddelt, at hun ikke skal være 'X Factor'-dommer i den kommende sæson. Da Ekstra Bladet talte med hende efter årets finale, lød det som om, at TV 2 simpelthen ikke har råd

Hun begrundede i opslaget sin beslutning med, at hun vil prøve noget nyt.

'Det har derfor ikke været en let beslutning, men efter store overvejelser har jeg valgt ikke at vende tilbage som dommer næste sæson. Jeg står et sted som kunstner, hvor jeg mærker et kald til at bevæge mig dybere ind min kreativitet og egne projekter, åbent og med fuldt fokus, og det har jeg valgt at lytte til.'