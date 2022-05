Kæmpe forvirring: Udskældt DR-program udkommer alligevel

DR-programmet 'Ellen Imellem' har de seneste dage været genstand for massiv kritik fra en række forskere samt fagforeningen Dansk Magisterforening, efter flere af de medvirkende har følt sig ført bag lyset af programmets præmis.

Efter modvinden mod programmet har der ifølge Journalisten hersket tvivl om, hvorvidt det næste program i rækken som planlagt ville udkomme onsdag.

Til at begynde med har det nemlig været oplyst på DRTV, at programmet først ville udkomme 1. juni, skriver mediet. Men nu slår DR fast over for Journalisten, at programmet udkommer i dag.

Astronomiprofessor Anja C. Andersen var den første til at rejse kritik af programmet.

Hun var rystet over, at udsendelsen har vist sig at være noget helt andet, end hun oplevede at have fået fortalt af journalisten, før programmet blev optaget.

- Jeg er faktisk lidt oppe i det røde felt, for jeg synes, jeg er blevet misbrugt til at sprede ’fake news’ til unge mennesker, har Anja C. Andersen tidligere udtalt til Videnskab.dk.

Flere klager

Anja C. Andersen har efterfølgende klaget over programmet til DR.

Også Fagforeningen DM har både klaget over programmet til DR's øverste ledelse og oplyst, at de i gang med at udarbejde en 'større' klage til Pressenævnet.

Henrik Bo Nielsen, direktør for kultur, børn og unge i DR, fastholdt tirsdag, at programmet er inden for skiven.

- Jeg er naturligvis ked af, at de medvirkende har opfattelsen af, at de ikke er blevet informeret godt nok om, hvad de har sagt ja til at deltage i. Vi synes ellers selv, vi har gjort os umage og fortalt om programmets emne, satiriske indhold og overraskende spørgsmål på forhånd, siger han i en skriftlig kommentar til Ritzau.

I programmet bliver forskere, andre eksperter og politikere interviewet af en person med en bestemt holdning, der stiller spørgsmålene i øresneglen på en journalist. Derfor tror de medvirkende, at de bliver interviewet af journalisten.