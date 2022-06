Kæmpe forvirring: Vender alligevel tilbage

'Sex and the City' - karakteren, Samantha Jones, er ikke skrevet ud af opfølgeren 'And Just Like That', der vender retur med ny sæson

Når serien 'And Just Like That' vender tilbage, så byder den blandt andet på et gensyn med karakteren Samantha Jones.

Det fortæller seriens skaber, Michael Patrick King, i et interview med Variety, hvor King bliver spurgt om, hvorvidt Carrie og Samantha ligesom i første sæson vil sende beskeder til hinanden.

Og det vil de, bekræfter Michael Patrick King.

Kim Cattrall glimrede ellers ved sit fravær under første sæson af 'And Just Like That', der er en opfølger til kultserien 'Sex and the City'.

Hader hinanden

Den 65-årige Kim Cattrall har før fortalt, at hun aldrig kommer tilbage til 'Sex and the City'.

- Aldrig. Det bliver et nej fra mig, har Cattrall før udtalt, hvor hun samtidig kom med en hentydning til, at der var problemer mellem kvinderne på settet:

- Du lærer forskellige lektier igennem livet, og min lektie har været kun at arbejde med gode mennesker og prøve at have det sjovt.

Sarah Jessica Parker afviser, at der har været et dicideret opgør mellem hende og Kim Cattrall. Foto: Dave Allocca/Ritzau Scanpix

Samtidig har Kim Cattrall før givet udtryk for, at hun og Sarah Jessica Parker ikke var på god fod privat.

Sarah Jessica Parker har dog siden afvist, at der skulle være ondt blod imellem hende og Kim Cattrall, ligesom der heller aldrig ifølge Parker har været et decideret opgør mellem de to.

- Det er meget smertefuldt, at folk bliver ved med at tale om en 'catfight' (voldsomt skænderi, red.), for jeg har aldrig talt om det som et skænderi. Jeg ville aldrig skændes på den måde med folk, jeg arbejder med. Der har ikke været nogen offentlig konflikt eller samtaler eller beskyldninger fra mig eller nogen på mine vegne, for det ville jeg aldrig gøre, siger Parker i podcasten 'Awards Chatter', der er produceret af The Hollywood Reporter, og tilføjer:

- Så jeg ville ønske, at folk ville stoppe med at kalde det en catfight.

Flere detaljer om den kommende opfølger til 'And Just Like That' var seriens skaber tilbageholden med for nuværende, skriver People.

- Det hele er så nyt lige nu, forklarede Michael Patrick King, og fortsatte:

- En af mine regler er, at man ikke fortæller tingene, før de er en realitet.

