Kæmpe-gæld: Brugte over 10.000 kroner på mobilspil

I denne uges udgave af 'Luksusfælden' står eksperterne over for noget af en opgave, når de skal hjælpe 32-årige Christina med at få styr på økonomien.

Christina har fået opbygget sig en gæld på 638.000 kroner, og det er selvom, hun arbejder 80 timer om ugen og får udbetalt omkring 34.000 kroner om måneden. Alligevel må Christina låne penge af sin familie for at have penge nok til sit forbrug.

Christina og mor Anne er noget berørte, da de ser, hvordan det står til med Christinas økonomi.

Da eksperterne gennemgår Christinas økonomi, finder de af, hvor dele af Christinas problemer ligger. De mange penge, der tikker ind hver måned, bliver brugt - blandt andet har Christina brugt over 10.000 kroner på mobilspil i løbet af det seneste år.

Det chokerer Christinas mor, Anne, der ligesom andre i familien har lånt Christina penge.

- Jeg har brugt de her spil til at få tiden til at gå - nogle kedelige timer til at gå. Så har man brugt alle sin levels, og så vil man gerne vide i spillet, forklarer Christina i 'Luksusfælden'.

Det får eksperterne Christina til at kræve, at Christina ringer op til de familiemedlemmer, hun har lånt penge af, for at fortælle dem, at hun har brugt pengene på mobilpil.

