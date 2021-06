Kæmpe gestus til kæreste

Nicklaes fra 'Ex on the Beach' har foreviget sin kærlighed til Line Maria med en tatovering på låret

Nicklaes og Line Maria fra 'Ex on the Beach' er stadig glade for hinanden, og sammen ankommer de hånd i hånd til Reality Awards onsdag aften.

Kærligheden er så stor, at den er blevet foreviget med blæk.

Da Ekstra Bladet møder Nicklaes og Line Maria fra 'Ex on the beach' på den røde løber, hiver Nicklaes bukserne ned og viser sin nye store tatovering frem.

Et stort portræt af kæresten Line Maria er nemlig blevet tatoveret på låret.

Og selvom en tatovering er permanent, er Nicklaes bestemt ikke nervøs for, at den stadig pryder det meste af hans lår, hvis parret skulle gå hvert til sit.

- Hun er jo en køn pige. Så mon ikke det går, siger Nicklaes.

Line Maria viser også sin kærestetatovering frem, hvor hun har fået lavet et lille 'n', der står for Nicklaes.

