Kæmpe investering: Lagde du mærke til detaljen?

Estaldo fik så mange bud, at de blev rundtossede inde ved løverne

Det var med sveden piblende og nervøsiteten uden på tøjet, da stifterne af det online ejendomsmæglerfirma Estaldo stod foran investorerne i 'Løvens hule'.

Her skulle Anne og Jakob bede om en investering til deres firma, så de bedre kunne skalere og i fremtiden komme ind på markedet i udlandet.

Idéen var da også så god, at fire ud af fem løver smed om sig med bud for at komme med i virksomheden.

Og det var altså noget, der påvirkede parret.

- Man føler sig som en skuespiller på en teaterscene. Alting er indøvet, men alligevel er man nervøs, og det er så nervepirrende. Man ser det ikke i programmet, men vi glemmer fx at sige, hvad vi egentlig beder om af investering. Den eneste grund til, at man måske ikke lægger mærke til det, er fordi Jan Lehrmann heldigvis opsummerer for os, fortæller Jakob Neua Nørgaard til Ekstra Bladet.

De to endte med at gå med Jan Lehrmann og hans investering på 2,75 millioner for ti procent af virksomheden.

- Vi er meget glade for vores valg. Samarbejdet er nyt, men han er allerede kommet med gode indspark, lyder det fra Jakob Neau Nørgaard.

Der var stor glæde over at få investoren Jan Lehrmann med på holdet. Foto: Privatfoto

Sjov detalje

Under seancen med løverne, der ifølge Anne varede hele tre timer, vil den opmærksomme seer også bemærke, at der står noget skrevet i Jakobs hånd.

- Ej, jeg havde håbet, man ikke kunne se det, siger han med et grin.

Hånden var nemlig tætskrevet med procenter og værdiansættelse, så de to partnere havde en bedre mulighed for at holde overblikket, når budene væltede ind - men det gik ikke helt som planlagt.

- Vi var jo lidt nervøse, så man svedte jo lidt. De højeste tal blev faktisk hvisket ud, fordi vi var lidt pressede, griner Anne.

Ifølge mægleren Anne var der flere bud, som seerne ikke fik set.

- Men jeg synes, de har klippet det fint sammen, så man får essensen af det.

Buddene fløj rundt fra hele fire løver i aftenens afsnit. Foto: DR

Ny platform

Estaldo er nu gået i gang med at udfolde deres digitale univers, hvor man kan sælge sit hus og tjekke, hvad prisen på ens hus umiddelbart ville være ud fra den indtastede adresse.

- Vi lancerer vores nye platform Sneak Peek i dag, og det er vi selvfølgelig spændte på.

I programmet kommer de to iværksættere ind på, at der lige nu ikke er nogen profit i firmaet, og at de forventer et underskud de første par år. Det er dog ikke noget, der generer dem.

- Vi omsætter nu, men vi bruger også penge hver måned. Vi har folk ansat til at programmere for os, og det er klart, hvis vi sagde, at de skulle stoppe, så ville kunne tjene penge nu. Men der går nok nogle år, og vi skal helt sikkert også ud og hente flere penge.