Kæmpe jubel: Ikke set før

Asta Bjørn og Jimilian var blot et enkelt point fra at maxe ud på point.

Det var to virkelig glade 'Vild med dans'-deltagere, som Ekstra Bladet mødte efter fredagens show.

Jimilian og Asta fik nemlig intet mindre end fire ti-taller af dommerne, der tilsammen kvitterede med 49 point, og løb dermed med førstepladsen ved niende runde af 'Vild med dans'.

Det er første gang i årets sæson, at der er givet så mange ti-taller, og at de blev givet til netop dem, var parret meget overvældede over.

- Det er helt overdrevet! Vi er så glade for det. Vi huskede alle trinene, og der var bare dejlig energi, fortæller Jimilian.

Jimilian blev rost til skyerne for sin positive energi og underholdningsværdi, og dommer Marianne Eihilt gik endda så langt at kalde det en finale værdig.

- Det betyder rigtig meget for os at få det af vide, siger parret.

Parret fik masser af ros af alle fem dommere. Foto: Anthon Unger

Bryder ud i dans

Jimilian er en fyr godt med gang i, og derfor nyder han også en dans som jive, hvor det hele går lidt hurtigere.

- Han køber altid lidt hurtigere de gladere danse, der er han altid lidt gladere i løbet af ugen. 'Det der trin er fedt, og det der trin det kan jeg lide', griner dansemakkeren Asta.

Jimilian og Asta løb i aften afsted med førstepladsen Foto: Anthon Unger

Næste fredag skal parret på gulvet i en rumba, hvor der skal gang i hofterne.

- Jeg glæder mig allerede. Det er jo en latin-dans, hvor jeg kan få lov at have mine elskede høje hæle på, lyder det fra en energisk Jimilian, som pludselig bryder ud i dans.

