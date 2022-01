Kæmpe kaos: Det var SÅ ubehageligt!

Da den 21-årige tømrer Tobias Floor Dahlfeldt indtog 'X Factor'-studiet for at aflægge audition foran de tre dommere i fredagens program, udviklede det sig hurtigt til noget af et kaos.

Knapt var den unge solist gået i gang med at synge sin fortolkning af 'Only Half a Man' af Dean Lewis, før han blev afbrudt af dommer Martin Jensen og bedt om at stoppe for i stedet at synge uden sin medbragte guitar.

Det vakte stor forundring og frustration hos Martin Jensens to meddommere, Kwamie Liv og Thomas Blachman, der ikke kunne forstå, hvorfor Martin Jensen afbrød 'X Factor'-deltageren midt i det hele.

'Ej hvad', udbrød Blachman og fortsatte:

'What, mand. Jeg sidder og er ved at tude. Jeg er sindssygt rørt over det (..) Det der (guitaren, red.)skal vi abstrahere fra, du var ved at nå klimaks', lød det fra Blachman, mens der opstod mundhuggeri blandt dommerne, inden Tobias sang videre - nu uden guitar.

Pludselig udbrød der stor uenighed blandt dommerne. Foto: TV 2

Meget ubehageligt

Til Ekstra Bladet fortæller Tobias, at det var en noget kaotisk oplevelse at stå foran de tre dommere.

- Overordnet synes jeg, det gik virkelig godt, og jeg var meget tilfreds med det, jeg præsterede, siger han og fortsætter:

- Men det var også meget kaotisk, for jeg når jo kun lige at spille mit vers og omkvæd, og så beder Martin mig om at stoppe og lægge den pisseirriterende guitar væk.

Det var ikke alle dommerne, der var enige i, at Tobias skulle smide guitaren. Foto: TV 2

Tobias fortæller, at han til at starte med blev helt overrumplet af Martin Jensens reaktion.

- Der går et sus igennem mig, og jeg tænker, at jeg har gjort noget forkert, som gør, at jeg nu er færdig i mit 'X Factor'-eventyr. Det var så ubehageligt, siger han og fortsætter:

- Jeg følte jo, at deres diskussion varede en evighed, og det var jo en stor diskussion, så jeg stod bare og tænkte, at nu havde jeg spildt min chance, men så blev jeg beroliget, da jeg fik anerkendelse fra Blachman og Kwamie Liv, da de siger, at jeg synger rigtig godt. Det var meget overvældende.

- Og da Blachman så endda går op og giver mig et kram, så bliver jeg meget rørt og overvældet og samtidig endnu mere beroliget.

Blachman rejste sig op og gav Tobias et kram, efter han var blevet afbrudt af Martin Jensen. Foto: TV 2

- Hvordan har du det med, at du blev afbrudt på den måde?

- Jeg tænker, at hvis jeg havde været en indadvendt og en introvert type, så skal man være påpasselig med, hvad man gør og siger. Men jeg er en meget åben og udadvendt person, så jeg tænker, at Martin havde læst mig korrekt og tænkt, at han godt kunne tillade sig det. Men det var selvfølgelig lidt ubehageligt i situationen.

Tobias kunne dog i sidste ende ånde lettet op, da det både stod klart, at han fik tre ja'er fra dommerne og samtidig blev sendt direkte videre til den famøse stoleudvælgelse, der i år har fået navnet six chair challenge.

- Det var jo et mirakel, der gik i opfyldelse. Det var en drøm. Bare det at få en besked om, at man er en af de få udvalgte, er jo så specielt. Jeg var så glad, da jeg fik opkaldet, mens jeg stod og lavede fodpaneler, siger han med et grin.

-Det var en overraskelse, der reddede hele dagen. Jeg havde håbet på det, men jeg havde ikke i min vildeste fantasi, forestillet mig, at jeg ville blive ringet op, og at jeg gik videre.

Du kan se 'X Factor' fredag aften klokken 20 på TV 2 og TV 2 Play.