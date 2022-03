Kæmpe kaos: Hvad sker der?

Will Smith gik på scenen og pandede Chris Rock en flad under nattens oscarshow

Der hersker lige nu stor tvivl om, hvorvidt det var planlagt eller ægte, da Will Smith gik på scenen og pandede Chris Rock en under nattens oscarshow i Hollywood.

Chris Rock var på scenen for at præsentere de nominerede for bedste dokumentarfilm. Han fyrede en joke af om Will Smiths kronragede kone, Jada-Pinkett Smith, der lider af en sygdom, hvor hun taber håret.

Chris Rock sagde blandt andet, at han så frem til at se Jada-Pinkett Smith i 'G.I. Joe 2', som handler om en kvindelig, kortklippet soldat.

Efterfølgende gik Will Smith på scenen og stak Chris Rock en lussing.

Will SMith stikker Chris Rock en lussing. Foto: Ritzau Scanpix

Chris Rock virkede rystet efter episoden og grinte nervøst, mens Will Smith satte sig ned og råbte 'Keep my wife’s name out of your fucking mouth!'.

Kort efter gik Diddy på scenen for at introducere en fejring af 'The Godfather'.

- Will og Chris vi kommer til at løse det her som familie, men lige nu går vi videre med kærlighed, sagde Diddy på scenen.

Få minutter senere skulle Will Smith igen på scenen - denne gang for at modtage en oscarstatuette for årets bedste mandlige hovedrolle.

Det var en tydelig rørt Will SMith, som modtog sin oscar. Foto: Ritzau Scanpix

Her gjorde han intet for at overbevise publikum om, at det var et planlagt optrin.

I stedet trillede tårerne, mens han fortalte, at han var opdraget til at passe på dem, han elsker.

Han endte dog med at undskylde overfor Akademiet, der arrangerer oscaruddelingen, og han håbede på, han ville blive inviteret igen en anden gang.

Det er første gang, at Will Smith vinder en oscar. Han har to gange tidligere været nomineret.