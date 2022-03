Kæmpe kaos: - Jeg var virkelig ked af det

Mille Bergholtz var mere end klar til, at hun for anden gang skulle stå på scenen til et 'X Factor'-liveshow, da hun modtog en trist meldning.

Hun var testet positiv for coronavirus, og dermed kunne hun altså ikke få lov til at stå på scenen fredag aften. Det betød dog ikke, at hun ikke fik lov til at optræde.

I stedet blev hun placeret i et lokale for sig selv, hvor hun kunne synge, mens seere og publikum fik hende at se på et storskærm.

- Jeg er ovenud tilfreds og bare megastolt, siger Mille, da Ekstra Bladet fanger hende til en snak over telefonen kort efter fredagens program, hvor hun gik direkte videre.

Dermed kunne hun ånde lettet op efter en kaotisk forløb, der startede, da hun fik den positive coronatest.

- Der var en plan for, hvad der skulle ske, hvis en af os blev smittet, og det havde vi fået fortalt inden. Men jeg blev da virkelig ked af det, siger hun og fortæller, at hun blandt andet frygtede, at sygdommen ville påvirke hendes stemme og gøre det svært at levere på et højt nok niveau.

Den frygt gjorde hun dog til skamme, og der var masser af ros til hende fra dommerne, efter hun havde optrådt, ligesom seerne også kvitterede ved at sende hende direkte videre til tredje show.

Og selvom hun var positivt overrasket over, hvor fint et setup, 'X Factor' fik stablet på benene efter hendes positive test, så håber hun alligevel at være tilbage på scenen igen næste uge.

- Det regner jeg stærkt med, at jeg er. Jeg hoster stadig lidt, og min stemme kunne være bedre, siger Mille, der dog har lidt tid til at komme helt på højkant igen.

For Martin Jensen har de første to 'X Factor' uger været ganske kaotiske. Foto: Jonas Olufson

Nu kan det kun blive bedre

For Martin Jensen har hans anden tørn som 'X Factor'-dommer haft en lettere kaotisk start.

I første program var to af hans deltagere i farezonen, og han skulle vælge, hvem han ville sende ud - og så kom den positive coronatest til Mille forud for program to.

- Jamen, det kan jo kun blive bedre fra nu af, griner han.

Om det så også er rigtigt, kan man se næste fredag klokken 20:00 på TV 2.

Er du nysgerrig på, hvor meget 'X Factor'-dommerne tjener? Bliv meget klogere på deres store lønninger her.