Det er ikke alt, der går efter planen, når 'Nybyggerne' hver uge skal forsøge at opbygge deres drømmehus.

Det kan Lukas og Martin fra rødt hus i hvert fald skrive under på.

- Det er seriøst bare Lukas i en nøddeskal det der, siger Martin, da kæresten Lukas er kørt fast i en omgang mudder.

- Hvad gør man?, lyder det fra en frustreret Lukas bag rattet.

Troede jeg var smart

Til Ekstra Bladet fortæller nybygger-parret, at dagevis med regnvejr og en trailer bag på bilen ikke var den bedste kombination.

- Jeg er ikke så garvet i at køre med trailer, så jeg havde forudset, det ville gå galt, hvis jeg forsøgte at vende bilen. Derfor tænkte jeg i stedet at køre over marken. Men det var jo en stor mudderpøl, som jeg bevægede mig ud i, lyder det fra Lukas.

Det er nemlig ikke tålmodighed, som Lukas besidder allermest. Han har det ofte med at ty til de hurtige løsninger.

- Jeg var stresset, og jeg var træt, så det eneste, jeg ikke havde tid til, var at sidde fast med bilen. Så af ren panik træder jeg speederen mere i bund, men det gør kun, at bilen synker dybere ned, og mudderen sprøjter rundt. Ja, jeg troede, jeg var smart, fortæller han.

- Det var du så ikke, tilføjer Martin med et grin og fortæller, at det er typisk Lukas at rode sig ud i situationer, hvor Martin må komme ham til undsætning.

Kæmpe kiks: De fik sig et godt grin Se det morsomme optrin her. Video: TV2

Et godt grin

Men intet er heldigvis så skidt, at det ikke er godt for noget.

- Hele produktionen fik sig vist et godt grin. De morede sig i hvert fald vældigt over det, fortæller parret.

Du kan læse meget mere om sponsoraftalerne i programmet, og om alt det, man ikke ser på skærmen, i artiklen her.

Hvordan det går deltagerne i 'Nybyggerne', kan du følge på TV 2 onsdag klokken 20 og på TV 2 Play.