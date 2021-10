Kæmpe koks: Det gik helt galt - igen

Fredag aften var den gal igen.

Da Michelle Kristensen indtog 'Vild med dans'-scenen, der denne gang var rykket til Det Kongelige Teater i anledning af Knæk Cancer, sammen med sin partner Mads Vad, gik det nemlig ikke helt efter planen.

Midt under deres rumba var der nemlig problemer med Michelle Kristensens kjole, og det gjorde, at nydanseren i et par sekunder gik helt i sort.

Det fortalte hun til Ekstra Bladet, da vi mødte hende og Mads Vad umiddelbart efter fredagens program.

- Der sker det, som jo åbenbart er min ting i 'Vild med dans', at vi starter generalprøven. Jeg har en kjole, hvor der er noget mere stof på, end der var til premieren. Jeg sidder så fast i den kjole, så jeg kommer til at ødelægge den med min hæl, og det har jeg jo prøvet før, siger Michelle Kristensen og fortsætter:

- Så jeg siger: 'Shit. Det kan jeg ikke. Vi er nødt til at gøre noget'. Så systuen ender med at lave den om og fjerne en masse stof.

Kan man se balle?

Derfra tænkte Michelle Kristensen, at alt var i sin skønneste orden.

- Vi prøver igen det stykke, hvor det gik galt før, og der var intet. Så danser vi til premieren. Vi laver samme løft, og jeg tænker: 'Det er som om, der er noget, der rykker den forkerte vej her'. Jeg tænkte: 'Det er løgn. Din kjole sidder fast. Hvor sidder den fast? Er det i hælen? Hvor meget balle kan man egentlig se nu? Kan man se hele min balle på Det Kongelige Teater?', siger Michelle Kristensen med et grin.

Michelle havde bøvl med kjolen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hjerne slår klik

Derfra gik det galt for nydanseren.

- Derefter siger min hjerne klik, og så går jeg i sort. Og så kan jeg ikke huske mere, indtil Mads begynder at trække mig ud i nogle trin, hvor jeg tænker: 'Ja, gud. Det er her, vi er', og så dansede vi videre, siger hun og bliver suppleret af Mads Vad:

- Og det, der føltes som to timer inde i Michelles hoved, det varede jo kun to sekunder.

- Fra nu af kommer jeg til at danse alle danse i cykelshorts, men dog med pallietter, griner Michelle Kristensen.

Selvom Michelle Kristensen havde kjoleproblemer, nød hun dog at stå på scenen under den særlige udgave af 'Vild med dans', hvor der blev samlet ind til Kræftens Bekæmpelse.

Michelle og Mads var rigtig glade for at være en del af Knæk Cancer. Foto: Tariq Mikkel Khan

Betyder meget

I dagens anledning havde hun sin mor og far, der også kæmper med en uhelbredelig sygdom, med.

- Det har betydet mere, end folk lige tror. Vi var jo i omdans sidste fredag, og det synes jeg var frygteligt, for jeg vidste, at vi var så tæt på at komme herind i Det Kongelige Teater, siger hun og fortsætter:

- Mine forældre har aldrig været her før. Min far har været meget aktiv. Han har løbet over hundrede marathonløb, og nu er han blevet ramt af den her sygdom (som blandt andet gør, at han ikke kan bruge sine ben, red.). Men nu, når jeg er kommet med i 'Vild med dans', har de taget det ind som deres nye interesse, og det er dejligt at kunne give dem den glæde og dele den med dem.

