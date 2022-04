Kæmpe kovending efter stort drama

Bam Margera har trukket sit søgsmål tilbage og droppet retssagen, der skulle give ham ret i, at det var forkert at fyre ham fra 'Jackass 4'

Når man tænker på 'Jackass', tænker mange også på Bam Margera.

Derfor kom de også som et chok, da holdet bag den fjerde film, 'Jackass Forever' meldte ud, at Bam Margera var blevet fyret fra filmen.

Det kom også som et chok for 42-årige Margera selv. Og 'Jackass'-stjernen, der ellers har været en fast del af holdet siden starten, ville ikke acceptere fyringen, som han mener var uretfærdig.

Derfor sagsøgte han i august sidste år blandt andet Paramount Pictures, MTV og Johnny Knoxville for fyringen, og han krævede millioner i erstatning, lød det dengang.

Bam Margera og de sagsøgte får dog ikke deres dag i retten. Sagen har han nemlig trukket tilbage, viser retsdokumenter, som Deadline er i besiddelse af.

Det fremgår ikke, om parterne har indgået et forlig, eller hvorfor sagen er droppet, men det er ikke muligt for Bam Margera at få sagen genoptaget på et senere tidspunkt.

Johnny Knoxville var en af dem, Bam Margera sagsøgt efter fyringen. Foto: Dan Gelston/Ritzau Scanpix

Kæmpede mod misbrug

Bam Margera har i årevis kæmpet med misbrug af stoffer og alkohol, og det var et krav, at det blev lagt på hylden, hvis han skulle være med i den kommende 'Jackass Forever'-film.

Derfor underskrev han en aftale med produktionsselskabet, der blandt andet kunne kræve daglige narkotest af ham. Og det var den aftale, produktionsselskabet mente, han havde brudt, da de fyrede ham.

På det tidspunkt havde Bam Margera ifølge retsdokumenterne allerede filmet en række scener og udviklet en række andre idéer, hvor størstedelen endte med at blive brugt i filmen.

Bam Margera udtalte i den forbindelse blandt andet, at han var knust, vred og såret over behandlingen, mens Johnny Knoxville slog fast, at han stadig havde masser af kærlighed til overs for Bam, der dog havde brug for hjælp til at komme ud af misbruget.

Om der er en genforening på vej mellem de to tidligere så tætte venner, vides ikke. Men sikkert er det altså, at de i hvert fald ikke skal mødes i retten.