Kæmpe lussing efter navnestrid

Det populære smykkebrand Frederik IX Studios væltede løverne omkuld i sjette sæson af DR-programmet 'Løvens hule'.

Siden hen har smykkebrandet, der var inspireret af dronnings Margrethes far, været i vælten. Efter programmets udsendelse blev kongehuset nemlig opmærksomme på den pågældende virksomhed, der ikke havde indhentet tilladelse fra kongehuset til brug af navnet.

Brugen af navnet var i strid med markedsføringsloven, og da skifteren af brandet, Louise Mygind Andersen, efterfølgende ikke fik tilladelse til at bruge navnet, måtte hun rebrande virksomheden på ny.

Efter en længere sag blev Frederik IX Studios til IX Studios. Og det har kostet dyrt. Et nyt regnskab viser, at selskabet for første gang har måtte sluge underskud.

- Det har på mange måder været et udfordrende år. Vores rebranding af respekt for kongehuset har kostet over en mio. kr. på bundlinjen og en masse ekstra arbejde. Selvom vi er rigtig glade for vores nye identitet, er det også medvirkende til underskuddet, siger Louise Mygind Andersen til mediet Finans.

Louise Mygind Andersen, der er stifter af smykkebrandet Frederik IX Studios, fik ikke fået tilladelse til at bringe billeder af kongen. Foto/PR Rubisco Kommunikation

Louise Mygind Andersen havde forventet at lande sit første millionoverskud, men har i stedet tabt omtrent 640.000 kroner efter skat i forgangne regnskabsår. Omsætningen lyder ifølge direktøren på 8,5 millioner kroner.

Louise Mygind Andersen sagde nej til Jesper Buch, men fik i stedet Christian Arnstedt med som investor, da han kastede 400.000 kroner for ti procent af virksomheden.

