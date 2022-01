Kæmpe lykke: Bagedyst-deltager har født

Nipuni 'Nip' Julie Jakobsen fra 'Den store bagdeyst', har født sin søn.

Det skriver hun på sin Instagram-profil.

'10.01.22. Det største nogensinde. Min største mindste kærlighed. DU overgår alt, jeg nogensinde havde forestillet mig var muligt.', skriver den nybagte mor i sit opslag.

Nip og kæresten Esben annoncerede tilbage i juni sidste år, at de ventede sig deres første barn.

I et andet opslag, hvor Nip har delt et billede af sin lille nye søn, fortæller hun, at hun efter fødslen skulle på operationsbordet, men at den lille familie har det godt.

'Vi er helt blæst bagover af alt den kærlighed I overøser os med. Det betyder meget! Især efter en hård fødselsoplevelse, hvor jeg blev kørt direkte ind på operationsbordet, straks efter at vores mini menneske var kommet til verden. Heldigvis har vi alle tre (vigtigst af alt ham her) det godt og er blevet passet særdeles godt på af de gode mennesker på skejby,' skriver Nip.

Ønsker tillykke

Lykønskningerne vælter ind til de nybagte forældre.

'Tillykke søde jer,' skriver tidligere Bage-dyst finalist Victoria Askjær.

Nybygger-dommer Mette Helena melder også ind et med et 'Tillykke' efterfulgt af et hjerte.

Bagedyst-vært Timm Vladimir kvitterer med en hilsen, hvor han ønsker den lille dreng tillykke med fødselsdagen.