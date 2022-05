Kæmpe nedtur: Droppet af Netflix

Der var masser af stolthed at spore hos Meghan Markle sidste sommer, da det blev offentliggjort, at hun havde indgået et samarbejde med Netflix.

Gennem produktionsfirmaet Archewell Productions, som hun driver med sin mand, prins Harry, skulle hun stå i spidsen for animationsserien 'Pearl'.

- Jeg er begejstret for, at Archewell Productions er partner med gigantplatformen Netflix, og de fantastiske producere vil give jer en animeret serie, der hylder ekstraordinære kvinder gennem verdenshistorien, sagde Meghan Markle i en pressemeddelelse.

Men der bliver altså ingen hyldest af ekstraordinære kvinder gennem verdenshistorien. Serien er nemlig droppet i stilhed. Det skriver Deadline.

Chokregnskab

Årsagen er besparelser, der kommer kort efter et chokerende dårligt regnskab fra Netflix, der blev præsenteret sidste måned.

Her kom det frem, at streamingtjenesten for første gang i mere end ti år faktisk havde mistet kunder. I alt 200.000 var forsvundet fra platformen - et noget dårligere resultat end de 2,7 millioner kunder, det var forventet, at man ville vækste med i kvartalet.

Nyheden kostede dyrt for selskabet. Aktiekursen faldt på én dag 35 procent, og med ét blev Netflix 350 milliarder kroner mindre værd.

Aktiekursen er siden fortsat med at falde, og da handlen lukkede før weekenden, havde Netflix-aktien tabt 68,13 procent siden årets start.

'Pearl' skulle have været den første animerede serie fra Archewell Productions, som er stiftet af Meghan Markle og prins Harry, efter de forlod det britiske kongehus og flyttede til USA.

Archewell Productions har været gode til at opdatere følgerne på hjemmesiden om diverse nyheder omkring selskabet og dets aktiviteter, men denne nyhed har endnu ikke ramt hjemmesiden.

Deadline skriver, at 'Pearl' stadig var i den tidlige udviklingsfase, da man besluttede sig for at droppe projektet. Ifølge mediet er Netflix stadig optimistiske omkring de andre projekter, parret laver for streamingtjenesten.

