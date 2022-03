Kæmpe nedtur: Ramt af corona

Den 21-årige 'X Factor'-deltager Mille Bergholtz, der er en af de unge solister i dette års 'X Factor', er blevet ramt af corona kort inden andet liveshow, som løber af stablen fredag aften.

Det oplyser TV 2 i en pressemeddelelse.

Mille Bergholtz fortæller i den forbindelse, at hun er meget ked af, at hun er blevet ramt af sygdommen netop nu.



'Der er sket det, der bare IKKE MÅ ske. Jeg er blevet smittet med corona. Her kan man tale om dårlig timing, selvom man selvfølgelig aldrig kan planlægge sig ud af en virus. Det er kommet som et lyn fra en klar himmel, da der ikke er nogen i min omgangskreds, som er smittede', lyder det fra den unge solist, der fortæller, at hun havde glædet sig meget til at stå på scenen.

'Jeg føler mig så uheldig og helt vildt ked af, at jeg ikke kommer til at stå på 'X Factor'-scenen fredag aften. Siden sidste fredag har jeg glædet mig helt vildt til at vise, hvad vi på Team Martin har haft i støbeskeen for mig', lyder det videre.

Det er planen, at Mille Bergholtz fortsat skal være med i 'X Factor'. Foto: Tariq Mikkel Khan

Vil stadig være med

Mille Bergholtz fortæller samtidig, at hun dog kommer til at være med i programmet fredag aften og fremføre sin sang - bare på en anden måde.

'Det bliver på en anden måde end forventet. Sikkerheden kommer selvfølgelig i første række, så jeg vil under hele showet opholde mig et sted alene, hvor jeg ikke er til fare for at smitte nogen', lyder det fra Mille Bergholtz, der håber, at seerne alligevel vil give hende en chance.

Martin Jensen, der er mentor for Mille Bergholtz, håber, at hans solist fortsat er frisk til at synge fredag aften.

'Man ved aldrig, hvad der sker i disse corona-tider, men jeg har selv haft smitten for nylig og er fuldt vaccineret, så jeg føler mig helt tryg og har i øvrigt ikke skyggen af symptomer. Nu krydser jeg fingre for, at Mille har det godt i morgen og er i stand til at synge for hele Danmark', lyder det fra Martin Jensen.

Vi glæder os

Hos TV 2 skaber det selvfølgelig ærgelse, at Mille Bergholtz ikke kan være med i 'X Factor' som planlagt.

'Vi glæder os over, at Mille efter omstændighederne har det godt, og at vi kan tilbyde hende en løsning, hvor hun kan fortsætte i ’X Factor’.

'Vi har hele tiden vidst, at chancen for, at nogen bliver smittet med corona i år er stor på grund af det høje smittetal i samfundet. Derfor har vi forberedt os så godt, vi overhovedet kan, hvis nogen af deltagerne bliver ramt af corona og må i isolation, som det nu desværre er tilfældet med Mille', lyder det fra Dorte Borregaard, der er underholdningsredaktør på TV 2.

'Så hvis deltageren kan og vil, så har de muligheden for at synge fra et special-indrettet isolationsstudie, hvor de via et ubemandet remote-betjent kamera sender direkte igennem til studiet og ud til seerne. Som det ser ud lige nu, er Mille heldigvis frisk nok til at synge, og vi er bare rigtig glade for, at det kan lade sig gøre', siger hun videre.

