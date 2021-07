Kæmpe overraskelse: Gør comeback i 'Vild med dans'

Når en ny sæson af 'Vild med dans' får premiere 10. september på TV 2, gør en af programmets helt store darlings comeback i det folkekære danseprogram.

Danseren Claudia Rex vender nemlig tilbage og snørrer atter danseskoene, efter hun i en længere periode har haft trukket sig helt fra dansens verden og 'Vild med dans'.

Det afslører TV 2.

Til Ekstra Bladet fortæller Rex, at der er en særlig grund til, at hun har valgt at sige ja til at komme tilbage i 'Vild med dans' netop nu.

- Jeg havde ikke selv set den komme, hvis jeg skal være helt ærlig, men jeg glæder mig helt vildt, og det bliver en meget spændende sæson, siger hun til Ekstra Bladet.

- Jeg har ikke haft noget med dansens verden at gøre i fire år, og jeg har en helt anden karriere nu, hvor jeg blandt andet er radiovært, så jeg har lagt danseskoene helt væk. Men så ringer TV 2 og spørger, om jeg har lyst til at være med og lave noget specielt - en specifik opgave, som jeg synes var rigtig spændende, lyder det fra Rex.

Her ses holdet af professionelle dansere i årets 'Vild med dans'. Foto: Henrik Ohsten/TV 2

Gnist i maven

33-årige Claudia Rex fortæller, at hun tog sig god tid til at tænke over TV 2's tilbud, inden hun takkede ja til at være med i programmet.

- Jeg skulle lige vende det med familien og se, hvad der var tid til, for det tager meget lang tid at lave 'Vild med dans', så jeg skulle lige mærke efter, for jeg stoppede dels på grund af kroppen, men også fordi, jeg havde brug for at fokusere på andre ting i min karriere. Jeg synes, jeg havde vist, alt hvad jeg kunne i programmet, så jeg ville stoppe, mens legen var god, siger hun og fortsætter:

- Men da jeg havde tænkt over det, kunne jeg bare mærke, at der var en gnist i maven, og at jeg rigtig gerne ville det, og derfor sagde jeg ja.

Claudia Rex dansede i 2014 sammen med Johannes Nymark sig ind på en andenplads. Foto: Mogens Flindt

Claudia Rex må endnu ikke fortælle, hvad det er for en specifik opgave, hun skal løse i 'Vild med dans'. Men Ekstra Bladet erfarer, at hun skal danse sammen med en kvindelig partner. Det vil hun dog ikke bekræfte.

- Jeg må ikke sige noget endnu, men jeg glæder mig helt vildt.

- Hvad glæder du dig allermest til ved at trække i danseskoene igen?

- Det hele. Jeg glæder mig til at være sammen med alle de dejlige mennesker igen og til at lave fede koreografier og have et godt samarbejde med min partner og til at stå på dansegulvet med bandet i ryggen igen. Det bliver fantastisk.

Ikke permanent Claudia Rex tror dog ikke, at hendes comeback i 'Vild med dans' bliver permanent. - Jeg tror, det bliver for en kort stund. Det var noget specifikt, de spurgte mig om, og det var afgørende for, at jeg sagde ja, fordi jeg synes, det var virkelig spændende. Men man skal aldrig sige aldrig. - Har økonomien også spillet ind i forhold til dit valg? - Økonomi har ikke spillet en rolle i den her beslutning, for Pelle og jeg har været meget priviligerede, hvad det angår, siger hun og fortsætter: - Pelle dubber blandt andet tegnefilm og speaker reklamer og dokumentarer og har faktisk haft mere travlt end nogensinde, og jeg har haft gang i mange kampagner, startet mit firma Det Danske Bryllupskompagni og har generelt haft travlt, så det er ren lyst, understreger hun Vis mere Vis mindre

I 2017 dansede Claudia Rex sammen med Simon Jul. Foto: Mogens Flindt

I 2017 stoppede Claudia Rex i programmet, efter hun havde kæmpet med en vedvarende knæskade. Her dansede hun sammen med komiker Simon Jul, og sammen nåede de til program fem.

Tilbage i 2012 vandt Claudia Rex sammen med DR-vært Joakim Ingversen. De to dannede efterfølgende par i en periode, men gik siden fra hinanden.

I dag er Claudia Rex gift med skuespiller og tv-vært Pelle Emil Hebsgaard, og sammen har de sønnen Zacharias på snart to år.

Her er de 12 professionelle dansere i årets 'Vild med dans' Thomas Evers Poulsen Thomas Evers Poulsen går på gulvet for 16. gang. Han har vundet 'Vild med dans' tre gange - den allerførste sæson i 2005 med skuespiller Mia Lyhne, i 2015 med skuespiller Ena Spottag og senest i 2020 med skuespiller Merete Mærkedahl. Silas Holst Silas Holst fik sin debut i 2008 og har vundet tre gange – i 2011 med skiløber Sophie Fjellvang Sølling, i 2014 med daværende vejrvært Sara Maria Franch-Mærkedahl og i 2019 med skuespiller Jakob Fauerby. Silas Holst danser sin niende sæson. Morten Kjeldgaard Morten Kjeldgaard fik sin 'Vild med dans'-debut i 2009, og i år går han på gulvet i sin tiende sæson. I 2016 vandt han med bokseren Sarah Mahfoud. Mads Vad Mads Vad tager sin 15. sæson på gulvet. Han har vundet to gange: Første sejr kom i 2010 med vejrvært Cecilie Hother og anden sejr i 2013 med bordtennisspiller Mie Skov. Asta Björk Asta Björk fik sin debut i ’Vild med dans’ i 2018, hvor hun gik hele vejen til sejren med skuespiller Simon Stenspil. Denne sæson bliver hendes fjerde. Claudia Rex Efter nogle års pause med fokus på karriere og familie er Claudia Rex tilbage med sin ottende sæson i ’Vild med dans’. Hun har vundet én gang tidligere - det var i 2012 med tv-vært Joakim Ingversen. Martin Parnov Reichhardt Martin Parnov Reichhardt debuterede i 2019 i 'Vild med dans' og danser med for tredje gang. Karina Frimodt Karina Frimodt fik sin debut i ’Vild med dans’ i 2010, og hun danser med for 11. gang. Mille Funk Mille Funk fik sin debut i 'Vild med dans' i 2015 og er i år med for syvende gang. Jenna Bagge Jenna Bagge fik sin debut i 'Vild med dans' i 2014 og danser i år sin ottende sæson. Malene Østergaard Malene Østergaard dansede med i 2012, 2013 og 2020 – dette bliver hendes fjerde sæson. Camilla Sofie Dalsgaard 30-årige Camilla Dalsgaard får sin debut i ’Vild med dans’ i år, men konceptet er ikke helt fremmed for hende. Hendes mor, Soffie Dalsgaard, har tidligere deltaget som professionel danser, og Camilla har derfor været i studiet masser af gange og kender også de andre professionelle dansere rigtig godt. Kilde: TV2 Vis mere Vis mindre

'Vild med dans' 2021 får premiere på TV 2 PLAY og TV 2 fredag 10. september 2021.

Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller er igen i år værter på 'Vild med dans'. Det er fjerde gang, de to kvinder står side om side på hele Danmarks dansegulv.

