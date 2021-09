Kæmpe overraskelse: Nu er de ude

Fredag blev endestationen i 'Vild med dans' for YouTuber og influencer Rasmus Kolbe, der går under navnet Lakserytteren, og hans partner Mille Funk, der efter omdans måtte se sig slået af krimiforfatter Michael Katz Krefeldt og partneren Karina Frimodt.

Det til trods for, at parret scorede 23 point fra dommerne.

- Jeg er så ked af det, det har været helt fantastisk at danse med dig, og jeg ville gerne have haft mange flere uger til det, lød det fra en skuffet Mille Funk på scenen.

- Det har været fantastisk, og det her program er fantastisk i sig selv, fordi det er et bevis på, at vi danskere kan meget mere, end vi tror - at vi kan lære at danse på en uge. Det har været fedt, sagde Lakserytteren.

Foto: Anthon Unger

Overraskende omdans

Det kom tydeligvis som noget af en overraskelse for de to par, at det var dem, der endte i omdans.

Michael og Karina fik fra dommerne 25 point og lå dermed placeret i midten af feltet, mens Lakserytteren og Mille Funk scorede 23 point.

Dermed fik både Jacob Haugaard, Micki Cheng og Abdi Ulad færre dommer-point end de to par.

