Kæmpe overraskelse: Ny 'bachelor' tjekker ind

Deltog i 'Robinson'

Den opmærksomme seer vil måske lægge mærke til, at det ikke er første gang, Jaffer Janjooa har været på skærmen.

I 2019 deltog han nemlig i 'Robinson Ekspeditionen'. Oplevelsen med at være med i 'Bachelor' har dog været helt anderledes, fortæller han.

- Det har været et helt andet forum at være med i. Omgivelserne var smukke, og det at være med i et datingprogram har været helt nyt for mig. Det var både sjovt, men også hårdt, siger han og fortsætter:

- Kvinderne var skønne, og Casper var dejlig at være sammen med. Og produktionen har gjort alt til UG, hvis man kan sige det sådan

- I forbindelse med 'Robinson' fortalte du, at du var vild med at være single. Hvad har ændret sig?

- En eller anden dag stod jeg op og syntes, der manglede noget. Det har været sjovt, at jeg bare har kunnet tænke på mig selv, men fordi alle dem, jeg kender, er begyndt at komme i seriøse forhold, har jeg godt kunnet mærke, at der manglede et eller andet i mit liv.

- Det ændrede sig ret hurtigt, og især i 2020 har det ændret sig meget for mig. Jeg var pludselig på det rigtige tidspunkt i mit liv til at tage chancen, siger han.