Kæmpe overraskelse: - To stykker kød uden indhold

De færreste, der i fredagens 'X Factor' fulgte Thomas Blachmans kritik til de to nordjyske unge mænd i gruppen Unity, ville nok have ræsonneret sig frem til, at de ville ende som deltagere i de eftertragtede liveshows.

- Kunne jeg have undværet det, i lavede i dag? Det kunne jeg godt, siger Blachman i programmet og fortsætter:

- Jeg tror i virkeligheden, at vi skal lukke den her.

Alligevel ender den garvede dommer med at konkludere, at de skal med ham videre i programmet:

- To stykker kød uden indhold. Og det kan jeg bruge til noget. Så er der noget at bygge på.

Grundet nedlukningen i Nordjylland måtte Simon og Marcus optræde for Blachman via en videoforbindelse. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Den beslutning kom helt bag på de to venner Simon Ingemann Kozma, 19, og Marcus Mugisa Enevoldsen, 18.

- Han sad i ti minutter og plaprede løs, og vi tænkte bare, 'det er ovre'. Kameramanden sagde også, at han var 100 procent sikker på, at vi ville ryge ud, siger Marcus og Simon supplerer:

- Jeg husker tydeligt, at han sagde 'jeg tror, vi skal lukke den her'. Hvordan kan man tolke det på andre måder? Men vi tager det ikke personligt. Vi er ikke bange for at blive kritiseret. Og at Blachman sagde alt det, det har ikke rørt os synderligt.

Skrotter navnet

Simon og Marcus har tidligere været åbne omkring, at deres deltagelse i 'X Factor' i begyndelsen bare var for sjov. Men i live-programmerne vil de lægge en helt anden seriøsitet for dagen, lover de.

- Man kan forvente, at der bliver gang i den. Men det bliver ikke ligesom til Five Chair, hvor vi går op og er lidt nogle fjolser. Det bliver mere ordentligt og professionelt og ikke så amatør-agtigt som tidligere. Vi kommer med den energi, vi har haft gennem det hele, men nu er det tid til, at vi kommer på et højere niveau af professionalisme, siger Simon.

Det var noget af en følelsesmæssig rutsjebanetur at få kritik af Blachman, fortæller drengene. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Blachman lader da også til at have høje forventninger til drengene.

'Simon & Marcus: Umiddelbar og attraktiv ungdom, der appellerer til den musikalske fantasi med en fremadrettet positiv energi i svære tider på nationalt plan', lyder hans svar i en mail, da Ekstra Bladet spørger ham, hvorfor valget faldt på de to drenge.

Optrådte på video Da Simon og Marcus skulle optræde foran Thomas Blachman, var Nordjylland, hvor de to kommer fra, ramt af lokal nedlukning grundet coronasmitten. Derfor måtte de fremføre deres nummer via et videolink, og det gav udfordringer, fortæller de. - Vi var bange for, at vi ikke kunne nå Blachman helt på samme måde over et videoopkald, som hvis vi havde stået foran ham og kunne se, hvordan han havde det. Vi havde en meget lille skærm, som vi kunne se ham på, og den måtte vi ikke engang rigtig kigge på, fordi vi skulle se ind i kameraet, fortæller de. Det havde dog også sine fordele at være med på afstand. - Vi talte også om, at vi egentlig var meget glade for, at vi ikke skulle rejse hele vejen til Sjælland, hvis nu vi røg ud. Og vi var nok også mindre nervøse, fordi vi ikke kunne mærke hans tilstedeværelse. Man kan godt blive meget nervøs, når man kommer ind, og han sidder der. Han er jo en mand, man har respekt for. Så på den måde tror jeg faktisk, det dulmede nerverne lidt at være på hjemmebane, siger de. Vis mere Luk

De er også blevet enige med Blachman om at skrotte det navn, de har brugt siden deres audition.

- Vi hedder ikke Unity længere. Lige siden audition har vi tænkt, at det nok var et navn, der var lidt for tungt i forhold til det, vi laver. Og Blachman ville også gerne af med det. Så vi har prøvet at finde på nogle nye navne, men Simon og Markus var det bedste. Men det kommer ikke til at ændre, hvem vi er, og hvad vi kommer med, lyder det fra drengene.

Foruden Simon og Marcus valgte Blachman at tage sine to konstruerede grupper, de syv i The Kubrix og Ida og Neva, med videre til live-programmerne.

Hvordan det går dem, kan du se fredag på TV2 og TV2 Play.

