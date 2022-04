Kæmpe plakat-bommert går viralt

Filmen 'The Northman' har inden længe premiere. I den forbindelse er der sat plakater op i New York, som skal gøre opmærksom på filmen. De har desværre bare glemt at putte navnet på

'Er plakaten for 'The Northman' klar?'

'Jeps, chef. Vi har allerede printet den og hængt den op på metrostationer over hele New York!'

'I huskede at komme en titel på, ikke?'

'Øøøøøøh....'

Sådan skriver en Twitter-bruger, som har opdaget, at der mangler en ret essentiel detalje på premierefilmen 'The Northmans' nye plakater, som hænger rundt omkring i New York.

Man har nemlig glemt at putte titlen på plakaten.

Reklamestunt?

I tweetets kommentarspor kan man se folk, der spekulerer i, om det mon er en markedsføringsstrategi.

'Hvis dette er et markedsføringsstunt for at skabe omtale, så virker det. Jeg havde aldrig hørt om filmen før i morges.'

'Bingo! Der er ingen der 'glemte' teksten. Det er ikke et stykke tekst, som er separat fra alle de andre elementer. Og nu taler alle om det.'

'Jeg tror virkelig, at de gjorde det med vilje. For nu har jeg set to opslag om det, som har fået tusinder af likes omkring, at de glemte navnet 'The Northman'.

Som internettet har det med at gøre, så er plakaten selvfølgelig blevet et meme, hvor folk selv poster titler på billedet, de synes er passende.

Artiklen fortsætter under opslagene ...

Filmen, som allerede har høstet en masse ros, har blandt andre Nicole Kidman, Alexander Skarsgård og danske Claes Bang på rollelisten.

Den foregår i vikingetiden på Island, hvor en mand begiver sig ud på en rejse for at hævne sin far, som blev slået ihjel. Filmens plot er egentlig bare et hævnplot, som vi kender det fra 'Hamlet'.

'The Northman' har dansk biografpremiere 13. april.