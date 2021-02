Kæmpe succes: 12,3 millioner har set den

Miniserien 'The Undoing', som danske Susanne Bier har instrueret for HBO, må siges at være en stor seersucces.

Ifølge det amerikanske medie Variety har flere end 12,3 millioner seere fulgt med i den psykologiske dramaserie, som har filmstjernerne Nicole Kidman og Hugh Grant i hovedrollerne.

Det sikrer 'The Undoing' titlen som den mest sete serie på HBO i 2020.

Dermed har Susanne Biers serie også tiltrukket flere seere end de to sæsoner af det populære HBO-drama 'Big Little Lies'.

'The Undoing', som fik premiere på HBO den 25. oktober, udspiller sig i New York, hvor et dødsfald og en række gruopvækkende afsløringer pludselig ændrer alt for familien Fraser, som ellers lever et tilsyneladende idyllisk liv på Manhattan.

Foruden Nicole Kidman og Hugh Grant har store skuespillere som Donald Sutherland, Édgar Ramirez og danske Sofie Gråbøl bærende biroller.

'Druk' og 'The Undoing' nomineret til Golden Globe

'The Undoing' er skrevet og produceret af David E. Kelley, som blandt andet står bag 'Big Little Lies' og seriesuccesen 'Ally McBeal'.

Serien er baseret på romanen 'You Should Have Known' af Jean Hanff Korelitz.

Tidligere i februar modtog 'The Undoing' fire Golden Globe-nomineringer for Bedste Miniserie, Bedste Kvindelig Rolle i En Miniserie, Bedste Mandlige Rolle i En Miniserie samt Bedste Birolle i En Miniserie.

