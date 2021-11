Kæmpe succes: Brager ind som nummer et

Den mest sete tv-serie på Netflix er ikke længere 'Squid Game', men dog stadig fra Sydkorea.

Det drejer sig om 'Hellbound', der havde premiere 19. november, og mindre end 24 timer senere var nummer et i over 80 lande.

Det skriver The Guardian baseret på oplysninger fra Flixpatrol.

'Hellbound' handler om nogle behårede, gigantiske dæmoner, der dukker op ud af ingenting for at udstede et dekret og dømme enkeltpersoner til helvede.

Nej, billedet er ikke fra 'Squid Game', men 'Hellbound'. Pr-foto

Dermed er det slut for fænomenet 'Squid Game', som brugte otte dage på at blive numnmer et og derefter tilbragte 46 dage øverst listen, skriver The Guardian.

Gigantiske, behårede dæmoner sender folk ad helvede til. Pr-foto

Netflix har selv ændret måden, de måler seertal på. Nu er det det samlede antal timer hver uge, som tæller.

Listen er i skrivende stund ikke opdateret med sidste uge, men i forrige uge blev 'Squid Game' samlet set i 42.790.000 timer, hvilket gjorde den til mest sete ikke-engelsksprogede serie. Den blev lige nøjagtig overgået af tredje sæson af 'Narcos: Mexico', som rundede 50 millioner sete timer.

På Netflix' egen 'Top 10 i Danmark'-liste, der opdateres dagligt, er 'Hellbound' i skrivende stund nummer otte.

Er du ikke til sydkoreansk horror? Se her, hvad du ellers SKAL streame i november (+).