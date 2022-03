Kæmpe sviner: Hvad fanden ved den kvinde?

'1883'-aktuelle Sam Elliot har en meget klar holdning til den oscarnominerede Netflix-film 'The Power of the Dog'.

Den kom til udtryk i Marc Marons 'WTF'-podcast, som den 77-årige skuespiller netop har besøgt.

- Hold kæft, noget lort.

- Så du kunne ikke lide filmen?

- Nej sgu da, lyder det fra Sam Elliot, ifølge The Hollywood Reporter.

Både '1883' og 'The Power of the Dog' kredser om livet i USA omkring skiftet til 1900-tallet, hvor mange begav sig ud for at opdage det utæmmede og vilde vesten. 'The Power of the Dog' er skabt af newzealandske Jane Campion.

- Hvad fanden ved denne kvinde der nede fra New Zealand om det vilde vesten? Og hvorfor helvede optager hun filmen i New Zealand og kalder det Montana og siger 'det var sådan, det var?'

Elliot mener blandt andet, at filmen får det til at se ud som om, at alle cowboys red rundt kun iført bar røv og butterfly - som en anden chippendale-stripper.

- Sådan så alle de skide cowboys ud i den film. De render alle rundt i ridebukser og uden skjorter. Der er alle disse hentydninger til homoseksualitet gennem hele filmen, siger Sam Elliot, der kører den noget mere hårde stil i '1883', hvor han skal ledsage en større gruppe tyske indvandrere og en amerikansk familie op gennem USA.

Amerikanske cowboys rider ikke rundt i bar røv og butterfly, siger 77-årige Sam Elliot, der her viser, hvordan en ægte cowboy så ud i 1883. Foto: Emerson Miller / Paramount

En helsidesannonce for 'The Power of the Dog' i L.A. Times, der forsøgte at aflive myten om livet i Midtvesten, fik bægeret til at flyde helt over.

- Jeg tænkte bare 'hvad fanden? hvad fanden?'

- Myten er, at der var disse her macho-mænd, som drev kvæg. Jeg er lige kommet tilbage fra fucking Texas, hvor jeg hang ud med familier, ikke mænd, men gigantiske flergenerationsfamilier, som overlevede, og hele deres liv handlede om at være cowboys

Marc Rissmann, Billy Bob Thornton, Tim McGraw, Sam Elliot og Lamonica Garrett på hovedgaden i Fort Worth - hvor vesten begyndte - i '1883'. Foto: Emerson Miller / Paramount

Sam Elliot understreger dog, at han synes, at Jane Campion er en dygtig instruktør og har lavet mange gode ting.

Vil du selv vurdere de to fremstillinger af amerikanske cowboys, kan 'The Power of the Dog' ses på Netflix, mens '1883', der er en forløber for 'Yellowstone', kan opleves på Paramount+.

Lille John Dutton spillet af Audie Rick ses her med sin far James Dutton spillet af Tim McGraw i '1883'. Som voksen bliver John en velhavende rancejer i Montana, som spilles af Kevin Costner i Paramount-serien 'Yellowstone'. Pr-foto

