Kæmpe tv-serie gør comeback

'Ally McBeal', der for 20 år siden gik sin sejrsgang over det meste af verden, vender nu tilbage

Detaljerne er stadig ikke offentliggjorte, men flere store, amerikanske underholdningsmedier - blandt andet Deadline og People mener at være helt sikre på, at den populære komedie- og advokatserie 'Ally McBeal' nu er på vej til at blive genoplivet.

Den originale serie løb over skærmen i fra 1997 til 2002 og havde Calista Flockhart i den bærende titelrolle som den unge advokat Ally.

I alt fem sæsoner blev det til for vennerne på advokatkontoret Cage and Fish i Boston.

Ally McBeals spøjse og spinkle væsen var seriens omdrejningspunkt. Den unge advokats hoved var jævnligt på overarbejde, og hendes tanker fløj ind og ud af en sær fantasiverden, som seerne elskede.

Calista Flockhart fik sit globale gennembrud i rollen som dne konstant forvirrede og charmerende advokat Ally McBeal. Foto: AP

Det var Calista Flockharts helt store gennembrud, da hun spillede hovedrollen i den populære serie om de ansatte på advokatkontoret.

Rollen gav Flockhart flere priser. Blandt andet vandt hun i 1998 en Golden Globe for årets bedste kvindelige skuespiller.

Ved Golden Globe-festen fire år senere var det ikke en pris, Calista Flockhart fik med hjem. Hun scorede til gengæld 'Star Wars'-stjernen Harrison Ford, som hun blev gift med året efter.

Harrison Ford og Calista Flockhart på den røde løber i Cannes. Foto: Thomas Lekfeldt

Det er mediet Deadline, der har breaket nyheden om seriens genkomst. Ifølge Deadlines kilder kommer den nye serie til at handle om Allys datter, der følger i sin mors fodspor og springer ud som ung, håbefuld advokat.

Det forlyder, at Calista Flockhart er blevet kontaktet med håb om at få hende med i projektet, men at der ikke forventes afklaring i forhold til dette, før der foreligger et færdigt manuskript.