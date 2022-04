Kæmpe underskud: DR bløder millioner

DR har i 2021 haft et underskud på 95,4 millioner kroner.

Det oplyser det statsejede mediehus i en pressemeddelelse.

Ifølge DR har underskuddet været forventet. Det skyldes blandt andet, at der i 2021 fortsat har været forskellige former for påvirkning som følge af coronapandemien.

Pandemien har således givet vanskelige produktionsforhold og ført til både forsinkelser og aflysninger.

Desuden har indtægterne fortsat været lave på grund af nedlukning af DR Koncerthuset samt publikumsbegrænsninger i store dele af året.

Derudover har resultatet i 2021 været negativt påvirket af højere udsendelsesomkostninger. Blandt andet til den udskudte sportssommer med EM i fodbold og OL i Tokyo.

- 2021 blev helt som forventet et lidt dyrere år, blandt andet på grund af den udskudte sportsommer og fortsat tomme sæder i DR Koncerthuset, siger Marianne Bedsted, bestyrelsesformand i DR.

- Samlet set har coronapandemien over årene 2020-2021 haft stor betydning for DR, men DR går samlet ud af perioden med en økonomi i balance, og det er naturligvis meget tilfredsstillende, siger hun i pressemeddelelsen.

I 2020 fik DR et overskud på 132,6 millioner kroner. Det er det, der gør, at DR går ud af årene 2020-2021 med en økonomi i balance.