Kæmpe ups: Deltagere afsløret på forhånd

Fejlen, der absolut ikke måtte ske, er sket.

Der gik i den grad luft ud af ballonen, da alle deltagere i verdens mest hemmelige underholdningsshow blev afsløret før tid.

I weekenden blev den svenske udgave af 'Hvem holder masken?' afgjort. Men allerede fem dage før finalen blev en liste over formodede deltagere lagt ud til offentlig skue.

TV4, der viser det svenske program 'Maskorama', har hele tiden understreget, at listen kun var gisninger.

Men da vinderne af programmet blev afsløret, blev det bekræftet, at de kendte deltagere på listen alle havde medvirket i programmet.

- Vi kommer til at diskutere, hvordan vi kan forbedre og sikre os imod sådan noget her inden næste sæson, siger chefproducenten for 'Maskorama', Anika Beclijevski, til Aftonbladet.

Den danske udgave af 'Hvem holder masken', er lige nu aktuelt på TV 2, hvor man hver fredag kan gætte med. Foto: Lasse Lagoni/ TV 2

Selvom det er en kæmpe fejl fra produktionens side, har de ikke tænkt sig at undersøge, hvordan listen er blevet lækket.

- Vi aner slet ikke, hvor listen kommer fra. Og det er ikke noget, vi vil bruge tid på. Vi har tillid til dem, der arbejder med produktion, siger Anika Beclijevsk.

